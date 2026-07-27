Megaproyecto Canal del Dique podrá iniciar obras: nuevo gobierno levanta exigencia de licencia ambiental

El Canal del Dique vuelve a estar en la agenda nacional. El ministro de Ambiente designado por el Gobierno de la Espriella, Fabio Arjona, anuncia que el megaproyecto tendrá vía libre para su construcción.
Según informó por medio de su red social X, “insistir en exigir una licencia ambiental para un proyecto diseñado precisamente para la restauración ecológica y la mitigación del Canal del Dique, es un trámite burocrático innecesario que solo ha servido para dilatar las soluciones durante cuatro años y generar sobrecostos absurdos a los colombianos”.
Destacado: Arranca megaobra clave para recuperar la conexión vial entre Montería y Urabá
En su concepto, dicho ecosistema “no requiere más dilaciones ni estudios desmedidos que pretenden abarcar áreas desproporcionadas”.
Por lo anterior, anunció que desde el sábado 8 de agosto, el megaproyecto podrá iniciar su construcción sin someterse a trámites adicionales.
Cabe resaltar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había señalado en su momento que no iniciaba obras por falta de la licencia ambiental.
Es por eso que la entidad esperaba radicar el Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA en octubre de 2026 e iniciar construcción en marzo de 2027 de las 14 unidades funcionales.
Sin embargo, con esta nueva decisión del gobierno entrante, se le da luz verde a un megaproyecto que en palabras de Arjona, está orientado a mitigar los efectos del cambio climático, reducir el aporte de sedimentos hacia las Islas del Rosario y Barranquilla, restaurar ciénagas y disminuir el riesgo de inundaciones en la región.