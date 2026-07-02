Colombia da un paso clave para desarrollar proyectos de energía eólica costa afuera

Colombia dio un paso determinante para el desarrollo de la energía eólica costa afuera con la expedición de la Resolución 0808 del 30 de junio de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció, por primera vez, los términos de referencia que deberán cumplir los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para este tipo de proyectos.
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La decisión no autoriza la construcción de parques eólicos en el mar, pero sí crea el marco técnico y ambiental que hacía falta para que las empresas interesadas puedan preparar los estudios requeridos y avanzar en los procesos de licenciamiento ambiental. En otras palabras, fija las reglas de juego para una industria que hasta ahora no contaba con lineamientos específicos en Colombia.
La hoja de ruta de Colombia para la energía eólica en el mar
La resolución fue firmada por la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, quien destacó que el país cierra un vacío regulatorio que durante años limitó el desarrollo de este tipo de iniciativas.
«Recibimos un país sin reglas específicas para la energía eólica costa afuera y hoy entregamos a Colombia una hoja de ruta ambiental para su desarrollo», afirmó la funcionaria.
Según Vélez, la nueva regulación llega después de que el Gobierno incrementara en un 80 % el licenciamiento de proyectos de energías limpias y busca brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas sin dejar de proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.
«Lo hacemos (…) brindando la seguridad jurídica que requieren los inversionistas y completando el ciclo de la transición energética justa, con protección de los ecosistemas marino-costeros y garantías para las comunidades y las actividades económicas y productivas asociadas al mar», agregó.
La principal novedad es que las empresas interesadas en desarrollar parques eólicos marinos ya cuentan con un documento oficial que establece qué información deberán presentar para solicitar una licencia ambiental.
Los términos de referencia funcionan como una guía técnica que define el contenido mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental, evitando que cada proyecto presente metodologías diferentes o insuficientes.
Esto también facilita el trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que tendrá criterios homogéneos para evaluar las solicitudes.
La resolución exige que los estudios incluyan una caracterización detallada del área donde se pretende instalar el proyecto.
Entre otros aspectos, deberán evaluar los ecosistemas marinos y costeros, la biodiversidad presente en la zona, el fondo marino, las corrientes y dinámicas oceanográficas, y las especies presentes.
Además, las empresas deberán identificar los posibles impactos durante todas las etapas del proyecto, desde la construcción hasta la operación y el eventual desmonte de la infraestructura.
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Los análisis también deberán considerar aspectos como el ruido submarino, las obras de cimentación y anclaje y el tráfico marítimo necesario para instalar y mantener los aerogeneradores.
La regulación no solo se concentra en los aerogeneradores instalados en el mar. Los estudios deberán evaluar igualmente los efectos ambientales derivados de la infraestructura necesaria para transportar la electricidad hasta el Sistema Interconectado Nacional.
Eso incluye los cables submarinos, las estaciones de conexión y demás obras que se construyan tanto en el mar como en tierra firme.
De esta manera, la evaluación ambiental abarcará toda la cadena del proyecto y no únicamente la zona donde estarán ubicadas las turbinas.
Uno de los aspectos que más destaca la Resolución 0808 es la obligación de evaluar los posibles efectos sobre quienes desarrollan actividades económicas en el mar.
Los estudios deberán identificar y caracterizar a los usuarios del espacio marino, las dinámicas pesqueras y los medios de vida asociados a las zonas costeras.
El objetivo es prevenir, reducir o compensar posibles afectaciones sobre pescadores artesanales, comunidades costeras y demás actividades económicas que dependen del mar.
Asimismo, la resolución incorpora principios del Acuerdo de Escazú, por lo que exige garantizar el acceso a la información, la participación efectiva de las comunidades y la transparencia durante todo el proceso de evaluación ambiental.
¿Qué es la energía eólica costa afuera?
La energía eólica costa afuera —también conocida como offshore— consiste en generar electricidad mediante aerogeneradores instalados en el mar, donde los vientos suelen ser más constantes y de mayor intensidad que en tierra.
Gracias a esas condiciones, este tipo de proyectos puede producir grandes cantidades de energía renovable con altos niveles de eficiencia.
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Sin embargo, también implica desafíos ambientales mucho mayores que los parques eólicos terrestres, debido a su interacción con ecosistemas marinos, especies migratorias, actividades pesqueras y rutas de navegación.