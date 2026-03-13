IED en Colombia se mantiene en terreno negativo en los dos primeros meses del año

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia mostró una caída del 21,2 % con corte a febrero de 2026 respecto al mismo periodo el año anterior, luego de que la cifra se acercara a los US$1.300 millones, cuando 12 meses atrás superaba los US$1.600 millones.
Según la balanza cambiaria del Banco de la República, solo en el segundo mes del año ingresaron al país US$814 millones en capital proveniente del exterior, un 7 % más que en el mismo mes en 2024 (US$762 millones).
Este resultado corrige la tendencia registrada en enero, cuando la IED cayó un 45 % tras pasar de US$883 millones a US$482 millones en un año.
Por su parte, el sector de petróleo y minería registró variaciones negativas respecto a los datos históricos. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$526 millones, un 3 % menos que en el mismo periodo del año anterior (US$540 millones).
Y en el acumulado del año (enero y febrero), la variación fue del -13,8 %, luego de moverse de US$1.256 millones a US$1.083 millones.
De hecho, el indicador de inversión no logra recuperarse. En todo 2025, la IED cerró en US$9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024, consolidando una tendencia descendente que ha borrado las ganancias del boom pospandemia.
Desde el pico histórico de US$13.221 millones alcanzado en 2023, el país ha perdido US$4.048 millones en flujos de capital extranjero, equivalentes a una reducción acumulada de 30,6 % en apenas dos años.
Inversión colombiana en el exterior se detuvo
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, reveló un retorno de US$52 millones en febrero de 2026, después de cinco meses consecutivos de salidas.
El año pasado para la misma fecha los colombianos enviaron al exterior de US$40 millones, lo que da cuenta de un incremento del 910 %. Y en enero, este rubro alcanzó una cifra histórica de US$623 millones que no se veía desde abril de 2024.
Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, fueron de US$1.251 millones en febrero, lo que significó un crecimiento interanual del 12 %. Así, en los dos primeros meses del año suman US$2.393 millones, esto es un 7,9 % más que lo reportado para el mismo periodo en 2025.
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