Colombia empezó 2026 con una caída de casi 50 % en inversión extranjera directa; hay más salida de capitales

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia mostró una caída en enero de 2026 tanto en la comparación mensual frente a diciembre (-37,6 %) como en la variación interanual (-46 %).
Según la balanza cambiaria del Banco de la República, en el primer mes del año ingresaron al país US$480 millones en capital proveniente del exterior. Esta cifra acumulada es menor en US$403 millones a la registrada 12 meses atrás, cuando alcanzó los US$883 millones.
El sector de petróleo y minería también registró variaciones negativas respecto a los datos históricos. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$558 millones, un 22,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior (US$716 millones).
Vale la pena destacar que el año pasado la IED cerró en US$9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024, consolidando una tendencia descendente que ha borrado las ganancias del boom pospandemia.
Destacado: Inversión extranjera en Colombia volvió a caer en 2025: completa un desplome de 30 % en los últimos dos años
Desde el pico histórico de US$13.221 millones alcanzado en 2023, el país ha perdido US$4.048 millones en flujos de capital extranjero, equivalentes a una reducción acumulada de 30,6 % en apenas dos años.
Inversión colombiana en el exterior superó los US$600 millones
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, se ubicó en US$623 millones en enero de 2026, una cifra que no se veía desde abril de 2024.
De hecho, el año pasado para la misma fecha la cifra fue de apenas US$62 millones, lo que da cuenta de un incremento del 910 %.
Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, comenzaron el año en US$1.139 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 4 %, aunque son 21 % menores a las de diciembre del año pasado.
