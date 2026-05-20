Binance celebra el Bitcoin Pizza Day 2026 con eventos presenciales en toda América Latina: conozca cómo asistir

El 22 de mayo de 2010, el programador Laszlo Hanyecz pagó 10.000 BTC por dos pizzas. Fue la primera compra documentada de un bien físico con Bitcoin en el mundo real. Dieciséis años después, esa transacción, que en su momento parecía una simple curiosidad entre entusiastas de la tecnología, se ha convertido en uno de los hitos más emblemáticos de la historia financiera contemporánea.
Para celebrar esa fecha, Binance invita a toda la comunidad cripto a conmemorar juntos el Bitcoin Pizza Day 2026.
De 10.000 BTC por dos pizzas a un activo global
En 2010, Bitcoin era una tecnología experimental conocida por muy pocas personas. Los 10.000 BTC que Hanyecz destinó a su pedido de pizza tenían un valor simbólico. Hoy, dependiendo del precio del activo, ese monto equivaldría a mansiones de lujo, jets privados, islas privadas o colecciones completas de autos deportivos.
Esa diferencia entre el pasado y el presente convirtió al episodio en un símbolo de la evolución del ecosistema cripto: la primera demostración práctica de que Bitcoin podía funcionar como medio de intercambio. Aunque Laszlo Hanyecz no se hizo rico con la transacción, su experimento fue clave para impulsar la adopción temprana de la tecnología.
Bitcoin como oro digital
A lo largo de los años, Bitcoin ha tenido una valorización extraordinaria, aunque su trayectoria nunca ha sido lineal. El activo ha atravesado ciclos de alza y baja, momentos de euforia y correcciones intensas. Esa volatilidad ha sido parte de su historia, pero pocos activos en el mundo han mostrado una apreciación tan significativa en el largo plazo.
Por eso, hoy muchas personas llaman a Bitcoin «oro digital». La comparación se sostiene en varios fundamentos: Bitcoin es escaso (con una oferta limitada a 21 millones de unidades), no puede emitirse libremente como las monedas fiat y muchos inversionistas lo consideran una reserva de valor a largo plazo. Su alcance global, su facilidad de transferencia y su creciente relevancia como activo alternativo en un mundo cada vez más digital refuerzan ese paralelo.
Eventos presenciales en cinco países
Binance celebrará el Bitcoin Pizza Day con eventos abiertos a la comunidad en toda la región. En Brasil, el encuentro tendrá lugar el 21 de mayo en el Estadio Morumbi, en São Paulo. En Argentina, la cita será en La Calle Bar 2, en Buenos Aires. En Colombia, la comunidad podrá reunirse en la Torre 90, en Bogotá. En México, la celebración se realizará en WeWork Polanco, en Ciudad de México. En Perú, Binance realizará una activación especial: la pizzería Almacén de Pizzas, en Lima, será intervenida, y quienes asistan podrán celebrar la fecha y participar por premios.
Para asistir a los eventos en Argentina, México y Colombia puede hacerlo, llenando los siguientes registros: