Ingresos operacionales de fondo inmobiliario TIN crecieron en primer trimestre; mercado destacó recompra de títulos

La Titularizadora Colombiana dio a conocer los resultados financieros del fondo inmobiliario TIN para el primer trimestre de 2026, que fueron bien recibidos por algunos agentes del mercado en términos generales.
De acuerdo con un análisis de Aval Casa de Bolsa, los ingresos operacionales crecieron 5,4 % frente al mismo periodo del año pasado, ubicándose en $12.055 millones, en un comportamiento similar a la inflación.
Por el lado del ingreso operativo neto (NOI), se destacó un alza de 5,7 % hasta llegar a los $10.775 millones, con margen del 89 % “también estable frente al año anterior”, mientras que la cartera vencida “prácticamente desapareció con un nivel de 0,02 %”, llegando a $11 millones.
Aval Casa de Bolsa también destacó que “la eficiencia en costos se mantiene como un argumento relevante en el trimestre”. Esto, pues el Ebitda llegó a $8.670 millones, con un crecimiento de 5,1 % en comparación con el primer trimestre de 2025.
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Sin embargo, la comisionista de bolsa indicó que “en el aspecto financiero es donde vimos la presión del entorno de tasas, ya que el costo financiero subió 35 % año a año, con el costo promedio de la deuda año corrido pasando de 9,78 % a 11,10 %”.
Lo anterior “comprimió la distribución de rendimientos 2,6 % año a año y recortó el margen del dividend yield (rentabilidad por dividendo) de 48 % a 44 %”. Así, “Con deuda de $142.529 millones al 24,84 % del total de activos, el apalancamiento no es el problema en sí, sino el costo de la misma”, dijo la firma.
Otros resultados de TIN y recompra
En portafolio, el vehículo mantiene $590.209 millones en 96 inmuebles (con un área arrendable de 84.037 metros cuadrados) y las adquisiciones siguen en pausa, decisión que comparte Aval Casa de Bolsa.
“Comprar con deuda a 11,42 % efectivo anual en un mercado donde los Cap Rates (tasa de capitalización, NOI del inmueble sobre su Valor de Mercado) rondan el 7,5 %, generaría un endeudamiento negativo que presionaría aún más el dividendo”, se destacó.
En relación con el programa de readquisición de hasta $5.550 millones, la comisionista de bolsa consideró que “nos parece una señal favorable, en la medida en que refleja confianza de la administración en el valor fundamental de la compañía frente a los niveles actuales de cotización”.
Adicionalmente, este programa, sumado al esquema de formador de liquidez implementado en enero de 2026, “sugiere una estrategia orientada a mejorar la liquidez y profundidad de negociación del título en el mercado secundario”.
En días pasados, Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana, reveló en conversación con Valora Analitik reveló lo que viene para el fondo a futuro, además de detallar sobre el descuento en el mercado y la recompra de títulos.
Desde el ángulo del inversionista, Aval Casa de Bolsa observó una rentabilidad a 12 meses de 12,17 % por séptimo año consecutivo por encima de la promesa de valor, y un dividend yield del último año de 5,36 %, que en marzo cerró en 5,04 % a valor patrimonial.
El dato que más le llamó la atención a la firma comisionista fue el 9,60 % sobre precio de mercado. “Al transarse con un descuento cercano al 50 %, ese mayor yield implícito (resultado de dividir el mismo flujo sobre un precio más bajo) eleva el retorno efectivo hasta niveles que compensan en parte el mayor costo de oportunidad que imponen las tasas de interés actuales”.
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