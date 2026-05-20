Gobierno Petro prepara un decreto que cambia el pago de las horas extra con reducción de la jornada laboral

Por la jornada laboral que aplicará en Colombia desde este 15 de julio, el gobierno Petro prepara un decreto que cambia el pago de las horas extra, toda vez que se modifican los turnos de trabajo y los máximos permitidos para cumplir compromisos laborales.
Según el Ministerio de Trabajo, el borrador de decreto especifica que el valor de la hora de trabajo aumenta proporcionalmente, pues ya no se trabajan 44 sino 42 horas a la semana.
Dado que el gobierno Petro prepara un decreto que cambia el pago de las horas extra, la fórmula para liquidar recargos nocturnos, dominicales y festivos deberá cumplir nuevos requisitos.
El proyecto de decreto ratifica que, con esta nueva jornada laboral, los empleadores quedan exonerados de otorgar el «Día de la Familia» y las dos horas semanales dedicadas a actividades recreativas.
El gobierno Petro prepara un decreto que cambia el pago de las horas extra: estos son los detalles
Con esto como base, el pago de las horas extra se aplicará, después de julio, con base en 42 horas distribuidas en 5 o 6 días a la semana, con los respectivos límites de horas extra por día, que son dos, y por semana, que deben ser 12.
Finalmente, como el gobierno Petro prepara un decreto que cambia el pago de las horas extra, se debe tomar el salario mensual y dividirlo por 210, entendiendo que este es el factor resultante de multiplicar las 42 horas semanales por las 4,33 semanas que tiene un mes en promedio.
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De momento, no hay nuevas disposiciones o proyectos de ley que busquen que la jornada laboral en Colombia baje hasta las 40 horas, aunque el gobierno del presidente Petro ha mencionado la necesidad de aplicar ese nuevo recorte.