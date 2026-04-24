Titularizadora Colombiana completó emisiones por $28,2 billones en el mercado; esta es su más reciente operación

Titularizadora Colombiana se ha convertido en los últimos años en uno de los actores más recurrentes en el mercado de capitales colombiano, gracias a sus múltiples emisiones y su rol de estructurador de soluciones de financiación para las compañías.
La firma acaba de realizar una nueva emisión respaldada en cartera de crédito de vehículos, originados por Finanzauto, por un monto total de $200.000 millones, que logró una sobredemanda de 1,35 veces.
De acuerdo con las características de la operación, se estructuró a través de un título senior a tasa fija con calificación AAA, otorgada por BRC Ratings S&P Global y dos series de títulos subordinados.
Este mecanismo, según se explicó, permite ofrecer alternativas diferenciadas de inversión ajustadas a distintos perfiles de riesgo, manteniendo altos estándares de calidad crediticia y solidez estructural.
La transacción facilita el acceso a crédito para la adquisición de vehículos y fortalece la conexión entre el mercado de capitales y el crecimiento del sector real.
Peso de la Titularizadora Colombiana en el mercado
Con su más reciente operación, la Titularizadora Colombiana se consolidó como el emisor con mayor recurrencia en Colombia, alcanzando 88 emisiones, por un total de $28,2 billones de cartera titularizada el mercado de capitales colombiano.
Este año la compañía concentra a una participación de 70 % en las emisiones de renta fija a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
“En la Titularizadora Colombiana estamos comprometidos con llevar el mercado de capitales a otro nivel. Esta emisión es una muestra de nuestra capacidad para innovar, estructurar y ejecutar operaciones que generan valor real para inversionistas, aliados y para la economía del país. Seguimos construyendo soluciones financieras que conectan oportunidades, impulsan el crecimiento y fortalecen la confianza en el sistema”, afirmó Andrés Lozano Umaña, presidente de la compañía.
Con su más reciente transacción, la Titularizadora Colombiana fortaleció su portafolio de emisiones y su liderazgo en la gestión de programas de titularización.
Al tiempo, reafirmó su compromiso con la profundización del mercado de capitales y la generación de estructuras financieras sostenibles y de alto impacto.
Reconocimiento por sostenibilidad
La publicación Environmental Finance reveló recientemente sus Premios de Deuda Sostenible 2026, en los que la Titularizadora Colombiana fue reconocida en la categoría Bono de Sostenibilidad del año.
“Como primer especialista en el mercado secundario de hipotecas del país, la firma lanzó la primera titulización social de este tipo en Colombia, creando un modelo escalable para canalizar capital a largo plazo hacia viviendas asequibles para familias de bajos ingresos”, reconoce la firma.
Se explicó que, como parte de su programa de titulización de vivienda social, todos los fondos se destinan “estrictamente a hipotecas de vivienda social y prioritaria”, lo que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y un impacto social cuantificable.
La transacción reconocida contó con el respaldo de BID Invest, que invirtió hasta $79.840 millones (aproximadamente US$19,6 millones) en títulos preferentes respaldados por una cartera diversificada de hipotecas originadas por Credifamilia y Titularizadora.