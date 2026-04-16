Titularizadora Colombiana realizó emisión V-11 por $200.000 millones respaldada por cartera de vehículos

Titularizadora Colombiana llevó a cabo una exitosa colocación de la emisión de títulos TIV V-11, estructurada con cartera de vehículos originada por Banco Finandina S.A. BIC, por un valor de $200.000 millones.
Esta operación consolida el papel de Titularizadora Colombiana en 25 años, como actor clave en la profundización del mercado de capitales colombiano, facilitando soluciones de financiación de largo plazo y promoviendo la movilización eficiente del ahorro hacia sectores productivos.
Detalles de la emisión:
– Originador: Banco Finandina S.A. BIC
– Monto total emitido: $200.000 millones
– Estructurador y administrador maestro: Titularizadora Colombiana S.A.
– Activo subyacente: Cartera de vehículos
– Finalidad: Diversificación de fuentes de fondeo del originador mediante la titularización de activos
La emisión estuvo compuesta por:
– Un título senior a 5 años indexado a IBR calificado AAA por BRC Ratings, S&P Global por el 85 % de la cartera, por un valor de $170.000 millones
– Tres series de títulos subordinados indexados a IBR que en total sumaban $30.000 millones, siendo el 15 % restante.
La operación fue bien recibida por el mercado, evidenciando la confianza de los inversionistas en la calidad de los activos subyacentes, la solidez de la estructuración y la experiencia de Titularizadora Colombiana como estructurador y administrador maestro.
La Serie A, ofrecida a través del mecanismo de Libro de Ofertas en la Bolsa de Valores de Colombia, cortó a una tasa de IBR + 1,40 % y tuvo una demanda de $172.000 millones, representando un bid to cover de 1,35 veces frente al monto ofrecido de $127.500 millones y permitiendo la colocación del monto adicional de $42.500 millones.
Cabe resaltar que los títulos ofrecen a los inversionistas diversificación, rentabilidad y flujos periódicos, contribuyendo a la liquidez de los portafolios y profundidad del mercado de capitales local.
La emisión TIV V-11 es la tercera titularización con cartera de vehículos originada por Finandina, y con ella, Titularizadora Colombiana continúa consolidando su rol como líder en la estructuración de soluciones financieras que permiten el fondeo de originadores a través del mercado de capitales y su capacidad de canalizar recursos hacia el financiamiento de hogares colombianos.
“Esta emisión reafirma nuestra capacidad de estructurar soluciones financieras robustas, alineadas con las necesidades del mercado y de nuestros aliados estratégicos. Seguiremos impulsando mecanismos que fortalezcan el acceso al financiamiento, el crecimiento del ahorro y contribuyan al desarrollo sostenible del país”, afirmó Andrés Lozano, presidente de la entidad.
Así las cosas, Titularizadora Colombiana continúa posicionándose como un actor fundamental del sistema financiero, tendiendo puentes entre el ahorro y la inversión, contribuyendo a la profundización del mercado, la generación de alternativas de inversión y el crecimiento económico sostenible.
A la fecha la compañía ha realizado 87 emisiones, lo que la consolida como el emisor privado más recurrente del mercado de capitales en Colombia, y ha titularizado activos por más de $28 billones desde su creación hace 25 años. La TIV V-11 es la primera emisión que lleva a cabo en 2026, logrando una participación de mercado de 54 % de lo emitido en renta fija a lo largo del año en la Bolsa.