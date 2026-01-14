El futuro de los peajes del Eje Cafetero volvió al centro del debate nacional. Mientras desde el Gobierno se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de desmontarlos, lo cierto es que la concesión vigente, que administra las vías entre Armenia, Pereira y Manizales, sigue en firme y acabará en febrero de 2027.
Ese escenario abrió la puerta a un nuevo megaproyecto de infraestructura que busca reemplazar el contrato actual una vez termine su vigencia. Se trata de la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro, una propuesta de concesión vial de quinta generación (5G) que se financiaría con el recaudo de los peajes existentes.
¿Qué obras contempla el nuevo megaproyecto con los peajes del Eje Cafetero?
La IP Conexión Centro fue presentada por Odinsa como iniciativa privada bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP). Aunque se estructuró bajo este modelo, el proyecto no contempla desembolsos del Estado: la financiación, construcción, operación y mantenimiento quedarían a cargo del concesionario, quien recuperaría la inversión principalmente a través del recaudo de peajes, bajo las condiciones que defina la ANI.
La propuesta fue estructurada desde 2019, anticipándose al fin del contrato actual, y hoy se encuentra en evaluación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La entidad adelanta análisis adicionales solicitados por comunidades, gremios y academia.
¿Qué obras se contemplan?
De ser aprobado, el proyecto abarcaría 317 kilómetros de corredores viales, concentrados en dos ejes estratégicos:
- La Paila – Calarcá, fundamental para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura, uno de los principales nodos del comercio exterior colombiano.
- Armenia – Manizales, corredor clave para la movilidad diaria de la población del Eje Cafetero y para el desarrollo turístico de la región.
El alcance del megaproyecto incluye la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de la red vial, con intervenciones como:
- 71 kilómetros de doble calzada.
- 50 kilómetros de nuevas construcciones.
- 28 puentes nuevos.
- 16 intersecciones.
- Más de 200 kilómetros en operación y mantenimiento de vía existente.
Se trata de corredores por los que transitan actualmente más de 16 millones de vehículos al año, provenientes de departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.
Uno de los principales argumentos a favor de la IP Conexión Centro es su impacto en la competitividad regional. El proyecto apunta a reducir tiempos de desplazamiento y costos logísticos, especialmente en la conexión del Eje Cafetero con el Pacífico y con Antioquia, uno de los mayores centros económicos del país.
Además, se trata de una infraestructura más moderna que facilitaría el transporte de carga, fortalecería el turismo y mejoraría la integración del tejido productivo regional con los grandes corredores logísticos nacionales. El proyecto estima la generación de alrededor de 8.300 empleos directos durante su desarrollo.
Actualmente, la ANI está evaluando los estudios de factibilidad de la IP Conexión Centro y espera dar un veredicto en el primer trimestre de este año, con el fin de conocer si el nuevo megaproyecto podrá o no ver la luz al final del túnel.
Sin embargo, la decisión recae sobre el Gobierno Petro, que no está de acuerdo con que se renueven las concesiones y, de hecho, ha confirmado que buscará desmontar los peajes del Eje Cafetero, aun cuando el contrato de Autopistas del Café sigue vigente.
En las próximas semanas se definirá el futuro de las vías entre Armenia, Pereira y Manizales, así como su conexión hacia sur con el puerto de Buenaventura y hacia el norte con las grandes carreteras de Antioquia.