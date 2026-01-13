Peajes Eje Cafetero: Petro pide desmontarlos, pero concesión está vigente y no ha sido notificada de cambios

El presidente Gustavo Petro tiene la intención de desmontar los siete peajes en el Eje Cafetero que están a cargo de la concesión Autopistas del Café, mediante una terminación anticipada del contrato que sería ilegal y, por ahora, no tiene bases jurídicas para realizarse.
La decisión busca replicar el modelo aplicado recientemente en la región Caribe, donde se desmontaron siete estaciones de peaje de Autopistas del Caribe tras la liquidación del megaproyecto que pretendía ampliar una segunda carretera entre Cartagena y Barranquilla.
Sin embargo, cinco días después del anuncio presidencial, la situación genera más interrogantes que certezas.
¿Por qué Petro no podría desmontar los peajes del Eje Cafetero?
Por medio de un comunicado de este 13 de enero, Autopistas del Café informó que a la fecha no ha recibido notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ni del Ministerio de Transporte de que el contrato se terminará anticipadamente.
Por ende, reiteró que este no ha tenido modificaciones y continúa ejecutándose en los términos vigentes, al tiempo que los peajes se siguen cobrando de manera regular.
La concesión Autopistas del Café, firmada en 1997, administra 256 kilómetros de infraestructura vial que conectan Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca a través de siete peajes. El consorcio está conformado principalmente por el Grupo Odinsa (62 % de participación) y Megaproyectos S.A. (22 %).
En 2018, un tribunal de arbitramento determinó que la concesión se extendería hasta febrero de 2027, rechazando la pretensión de la ANI de terminar el contrato anticipadamente bajo el argumento de que el concesionario ya había recuperado su inversión.
Esto significa que, jurídicamente, el contrato tiene aún más de un año de vigencia, mientras que el gobierno Petro va hasta agosto de este año, con lo cual no alcanzaría a hacer cambios de fondo en este megaproyecto.
Incluso, la misma concesión confirmó que ya cumplió al 100 % sus obligaciones y cuenta con una evaluación de 4,6 sobre 5 de parte de la interventoría, lo cual está por encima del 4,0 exigido y lo cual indicaría que no habría razones para terminar anticipadamente el contrato.
La nueva concesión Conexión Centro, en veremos
Paralelamente a este debate, es clave mencionar que la ANI está evaluando un nuevo megaproyecto para reemplazar a Autopistas del Café una vez culmine su plazo en 2027.
Se trata de la iniciativa privada (IP) Conexión Centro, presentada por Odinsa en 2023, que propone una concesión vial de quinta generación por 30 años adicionales.
A pesar de lo anterior, documentos de la ANI confirman que la evaluación de esta propuesta debía finalizar en octubre de 2025, pero el proceso se encuentra suspendido debido a análisis adicionales solicitados por comunidades, gremios y sectores académicos.
La entidad estimó que en el primer trimestre de 2026 podría contar con las aprobaciones necesarias o definiciones clave para el futuro de las vías entre Armenia, Pereira y Manizales.
La propuesta de IP Conexión Centro ha generado controversia por mantener cinco peajes en este sector del país, pero esta será una defición que deberá hacer la ANI del actual Gobierno y del nuevo que llegue a partir de agosto de este año.
Por lo pronto, los siete peajes del Eje Cafetero seguirán operando con normalidad y las tarifas aumentarán según lo estipulado contractualmente, mientras los actores regionales aguardan definiciones que deberían llegar de Bogotá.
—