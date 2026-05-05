Olga Patricia Castaño, nueva presidente (e) de ISA; Juan Pablo Zárate seguirá presidiendo la Junta Directiva

La Junta Directiva de ISA, compañía de transmisión eléctrica filial de Ecopetrol, designó como presidente encargada a Olga Patricia Castaño, quien se venía desempeñando como vicepresidenta de Estrategia desde 2014. La directiva es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, cuenta con una maestría en investigación operacional de la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, y un certificado en gestión y liderazgo de la Universidad de Cambridge, también en ese país.
Según informó la empresa, Castaño acumula 26 años de trayectoria en la organización, donde ha ocupado cargos como la gerencia de gestión corporativa en ISA Vías, en Chile. Asimismo, estuvo a cargo de la transformación organizacional que derivó en la separación del rol matriz de ISA en 2013. La compañía también destacó que lideró las últimas cuatro formulaciones estratégicas, junto con su implementación.
Por su parte, Gabriel Jaime Melguizo dejará de ejercer como presidente encargado, cargo que asumió tras reemplazar a Jorge Carrillo cuando el Consejo de Estado anuló su nombramiento. Melguizo cesó en sus funciones de manera inmediata y continuará como vicepresidente del negocio de transmisión de energía.
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Adicionalmente, Juan Pablo Zárate fue reelegido por unanimidad como presidente de la Junta Directiva. Se trata de un miembro independiente que se desempeña en el cargo desde abril de 2025. La empresa también conformó los comités de su Junta Directiva, los cuales se presentan en el siguiente recuadro.