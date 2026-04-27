Moody’s estudia la posibilidad de reducir la calificación de ISA; señaló que la intervención de Ecopetrol debe ser moderada

Moody’s puso en revisión a la baja a la compañía Interconexión Eléctrica (ISA), la cual es una de las más importantes en transmisión eléctrica e infraestructura y opera en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Centroamérica. El mercado conoció esta noticia luego de que Moody’s rebajara la calificación crediticia de Ecopetrol, ya que ISA es filial de esta compañía, que posee 51,4 % de la organización y mantiene vínculos crediticios con ella.
Según lo manifestó la calificadora, el deterioro de la gobernanza corporativa de Ecopetrol y de su posición financiera implica mayores riesgos crediticios para ISA. Las consecuencias para ISA serían la influencia que ejerce Ecopetrol en la gestión de la empresa.
Adicionalmente, está el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual ha tenido rezagos en los pagos, lo que, para la calificadora, genera presiones de liquidez a corto plazo para Ecopetrol. y en última instancia, la obligaría a recurrir a más deuda. Con ello, la compañía tendría mayores incentivos para extraer dividendos de sus filiales.
Por otro lado, mencionó que Ecopetrol nombró a cinco de los nueve miembros en la Junta Directiva de ISA, lo que le da una alta influencia sobre la compañía. Simultáneamente, los acuerdos de deuda de la empresa no tienen cláusulas financieras o disposiciones contractuales que limiten el apalancamiento y la distribución de dividendos, por lo que la única protección en materia de gobernanza corporativa es el voto requerido en la asamblea, que depende de qué tan alineados estén los accionistas minoritarios.
A la vez, la empresa ya está llevando a cabo un plan de inversión cercano a $27,3 billones para 2025-2030. De estos, 52,9 % irán a Brasil; Colombia (17,6 %); Chile (16,8 %); Perú (9 %); y Panamá (4 %). Moody’s también expresó que la concentración de las inversiones en Brasil aumenta la exposición de la compañía, ya que este país tiene una calificación más baja y riesgos regulatorios y operativos relativamente más elevados.
Finalmente, la calificadora dijo que rebajaría la calificación de ISA en caso de que el perfil crediticio de Ecopetrol se deteriore o si se reduce la calificación soberana de Colombia. También podrían surgir eventos en caso de una mayor extracción de dividendos o una menor disciplina financiera, incluso por acciones de Ecopetrol que debiliten el perfil crediticio de la compañía.
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La organización concluyó que requiere que la empresa mantenga una deuda controlada y que no haya retrasos sustanciales en los proyectos ni sobrecostos que debiliten su perfil crediticio, que podrían derivar en una reducción de la calificación.
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