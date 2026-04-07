ISA va por megaobra vial en Chile, en línea con estrategia a 2040 para diversificar fuentes de ingreso en la región

ISA Vías, filial de Interconexión Eléctrica (ISA), presentó la mejor oferta económica en la licitación de la Segunda Concesión Río Bueno – Puerto Montt, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Este proyecto hace parte de la Ruta 5, considerada la columna vertebral de la conectividad del país austral.
El contrato contempla la modernización de 129 kilómetros en el sur de Chile, beneficiando a más de 530.000 habitantes de la región y fortaleciendo la infraestructura vial en un corredor estratégico. Con esta adjudicación, la compañía consolida su presencia en ese país, donde ya suma más de 543 kilómetros de vías en operación y construcción.
La iniciativa incluye obras como 79 kilómetros de terceros carriles en ambos sentidos, 147 kilómetros de calles de servicio, 33 kilómetros de ciclovías y nuevos puentes peatonales. Además, incorporará el sistema de cobro electrónico free flow, que permite el tránsito sin detenciones, reduciendo tiempos de viaje y emisiones contaminantes.
De acuerdo con la compañía, este sistema contribuirá a disminuir cerca de 8 toneladas de dióxido de carbono (Co2) equivalente por día hacia 2030, en línea con su estrategia de sostenibilidad. También se instalarán luminarias LED de bajo consumo y se avanzará en el uso de energías renovables en la operación.
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Apuesta para diversificar ingresos en la región
“Este proyecto nos permitirá equilibrar nuestro portafolio, sustituyendo y compensando progresivamente los ingresos de concesiones que se aproximan a su vencimiento y fortaleciendo el Ebitda del negocio de vías, en coherencia con nuestra estrategia de crecimiento sostenible”, afirmó Gabriel Jaime Melguizo, presidente (e) de ISA.
Según lo previsto, la concesión iniciaría operación el primero de julio de 2026, mientras que la construcción de nuevas obras comenzaría en 2031. Durante el primer año de operación, ISA Vías estima ingresos cercanos a US$56 millones.
Este proyecto se alinea con la Estrategia ISA 2040, que busca fortalecer el crecimiento del negocio de vías y diversificar las fuentes de ingresos del grupo en la región.
Actualmente, ISA cuenta con más de 935 kilómetros de carreteras en operación y construcción en Chile, Colombia y Panamá, cifra que aumentará con la incorporación de este nuevo corredor.