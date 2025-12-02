ISA Vías entra de lleno a la transición energética: despliega electrolineras en el país y paneles solares

Natalia Pineda, vicepresidenta de ISA Vías, dio a conocer los próximos pasos del programa ‘Corredores Sostenibles’, el cual busca articular criterios de sostenibilidad en las carreteras de Colombia.
En conversación con Valora Analitik, Pineda explicó el objetivo de la iniciativa: “Es más que conectar dos puntos, es conectar personas bajo una integralidad”. Asimismo, destacó que la infraestructura vial sigue siendo decisiva para cerrar brechas de desarrollo porque impulsa el PIB, mejora la competitividad y dinamiza la economía. Pero también es protagonista de la transición energética.
La estrategia de ISA vías
ISA Vías avanza en la reducción de su propia huella de carbono y, como parte de ese plan, firmó recientemente un convenio para instalar paneles solares en 11 peajes y centros de servicio, lo que permitirá abastecerlos con energía limpia.
El segundo frente es externo: la empresa se ha convertido en un habilitador de la transición energética. Recordó que el transporte representa el 30 % de las emisiones globales y que por las carreteras circulan los vehículos que generan buena parte de esa huella.
Por eso, la compañía está desplegando electrolineras. “En Ruta Costera pondremos en operación cuatro estaciones de carga el próximo año, y en Chile ya contamos con 14 adicionales”, afirmó.
Pineda resaltó además los proyectos de innovación, como las mezclas asfálticas con plástico reciclado desarrolladas junto a Ecopetrol, que permiten pavimentos más sostenibles y eficientes.
Las carreteras de ISA a nivel regional
A nivel regional, la empresa opera cuatro concesiones en Chile y acaba de ganar su primera APP en Panamá: un proyecto de 146 kilómetros de rehabilitación que, “si bien es técnicamente sencillo, tendrá un impacto profundo”.
“Conectará todo el Este del país, mejorará el acceso de las comunidades y facilitará la integración de las industrias con los centros productivos”, explicó.
Para Pineda, la ecuación es clara: donde hay infraestructura, hay desarrollo. “Por donde pasa una vía, pasa el progreso”, aseguró, subrayando que alrededor de cada corredor empiezan a moverse nuevas oportunidades para la región y sus habitantes.