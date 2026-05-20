Gobierno Petro acelera el Tren del Huila: DNP prevé adjudicar estudios iniciales en junio

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó el inicio del proceso para contratar los estudios de prefactibilidad del Tren del Huila.
La directora del DNP, Natalia Irene Molina, aseguró que el contrato para los estudios sería adjudicado durante la primera semana de junio, como parte de la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro para reactivar el sistema ferroviario nacional.
El anuncio se dio en medio de la publicación para comentarios del borrador del nuevo documento Conpes de política pública para la modernización ferroviaria de Colombia, con el que el Ejecutivo busca consolidar una hoja de ruta de largo plazo para el transporte férreo.
Desde Planeación Nacional señalaron que el Tren del Huila hace parte de los nuevos corredores estratégicos que busca impulsar el Gobierno junto con iniciativas como el Tren del Catatumbo, el corredor Buenaventura–Palmira y el proyecto interoceánico Juradó–Acandí.
Este corredor funcionaría bajo el esquema de financiación 100 % por parte de la Nación: 50 % el DNP y 50 % el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura (Fondes). De hecho, en enero de 2026 el Ministerio de Hacienda formalizó la mesa interinstitucional para avanzar en la consultoría de los estudios de prefactibilidad con participación del Ministerio de Transporte, Invias, la Gobernación del Huila y equipos técnicos del Gobierno Nacional.
Durante la sesión se confirmó que los estudios de prefactibilidad tendrán un costo de $7.400 millones, lo que representó un ahorro cercano a $5.000 millones frente a la proyección inicial. Además, quedó publicado el documento de convocatoria para empresas interesadas en la consultoría internacional.
Como parte de los acuerdos, el Departamento Nacional de Planeación asumió el rol de entidad ejecutora y responsable técnica de la fase de prefactibilidad, que será financiada conjuntamente entre el DNP y Fondes con aportes de $3.700 millones cada uno.
Las entidades estimaron que la etapa de prefactibilidad tomará 10 meses y que el proyecto podría entrar en fase de construcción y operación en un plazo de cinco años, dependiendo de los resultados técnicos y de factibilidad.