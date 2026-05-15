Gobierno Petro ha ejecutado el 31,5 % del presupuesto a abril; cifras oficiales moderan proyecciones de analistas

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, los compromisos de gasto del Gobierno alcanzaron un 39,5 % de la apropiación vigente del Presupuesto General de la Nación ($555,7 billones con la adición por la emergencia económica).
Del monto total vigente, el Estado ha comprometido (contratado) $219 billones, mientras que las obligaciones (bienes y servicios ya recibidos) se sitúan en $144,5 billones (26 %) y los pagos efectivos superan los $143 billones (25,7 %).
En su Pulso de Ejecución, Bancolombia anticipó que a ejecución del gasto habría mostrado un dinamismo mayor al programado a partir de los registros del sector de administración pública, con recursos comprometidos por $222,4 billones que equivaldrían al 40,7 % del Presupuesto. Sin embargo, las cifras oficiales lo contradicen.
El Ministerio de Hacienda destacó este viernes durante la presentación del informe que la gestión financiera del país muestra un avance sostenido en la obligatoriedad y el pago de sus responsabilidades.
Respecto al funcionamiento, que representa el 66 % del presupuesto total ($365 billones), a abril, este rubro ha comprometido el 34,6 % y pagado el 25,1 % de sus recursos, destinados en gran medida a gastos de personal y transferencias.
Por su parte, el servicio de la deuda, con una asignación de $100 billones (18 % del total), registra una ejecución de compromisos del 44,7 %.
Y en inversión se han comprometido $48,6 billones, con obligaciones que ascienden a $14,9 billones de un presupuesto que suma $89 billones (16 % del total).
Finalmente, el informe detalla la gestión del rezago presupuestal de 2025, compuesto por compromisos y cuentas por pagar pendientes. El total del rezago asciende a $48,9 billones, de los cuales se ha obligado el 68,6 % y pagado el 53,7 % ($25,4 billones).
Esto implica que el Estado está gestionando simultáneamente más de $604 billones entre la vigencia actual y las obligaciones del año pasado.
Asignaciones clave: Educación, defensa e inclusión
El Ministerio de Hacienda destacó que solo en el funcionamiento del sector educación se han comprometido $39,5 billones, priorizando el giro de recursos para prestaciones sociales a docentes a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Y en inversión destacó el avance en infraestructura que permitió la habilitación de 424 colegios públicos.
En lo referente al sector de defensa y Policía, se ha comprometido el 35 % de una apropiación de $65 billones. Según la cartera, un hito histórico en abril fue la nivelación salarial para 30.000 oficiales de menor rango (suboficiales).
Solo en salud se han destinado $15,5 billones al aseguramiento (67 % de sus obligaciones), más $455.000 millones para atender emergencias económicas en departamentos como Córdoba, Antioquia y La Guajira.
También resalta el sector de inclusión social e igualdad, que obligó $2,7 billones en inversión, destacando pagos por $238.000 millones para el programa Adulto Mayor y recursos para Jóvenes en Paz.
Recaudo e ingresos del Gobierno
En cuanto a la financiación, el recaudo de los ingresos cerró abril con $174,1 billones que equivalen al 31,6 % de la meta anual.
En recursos de la Nación (94,6 % del presupuesto) se han recaudado $166,4 billones. Aquí, los impuestos directos (renta y patrimonio) aportaron $42,9 billones, mientras que el IVA interno sumó $26 billones.
Los recursos de capital han estado impulsados por la colocación de bonos y excedentes financieros, donde el Banco de la República aportó $13 billones en utilidades. Y en recursos propios hay un acumulado de $7,6 billones con corte a abril.
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