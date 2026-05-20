Protección recibe reconocimientos internacionales posicionándose como líder en soluciones digitales y gestión patrimonial

Protección fue reconocida por los Euromoney Global Private Banking Awards 2026 en la categoría Colombia’s Best for Digital Solutions, distinción que resalta el compromiso de la compañía con la innovación, la transformación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer la experiencia de sus clientes en la gestión patrimonial.
Este reconocimiento se suma a tres galardones obtenidos por Protección en los premios: Family Wealth Report para América Latina y el Caribe 2026, en las categorías de mejor plataforma de inversiones, mejores capacidades digitales y liderazgo de pensamiento en gestión patrimonial.
“Estos reconocimientos nos impulsan a seguir evolucionando nuestra propuesta de valor, combinando tecnología, asesoría especializada y visión de largo plazo para acompañar a nuestros clientes en la construcción de un futuro sostenible y con propósito”, comentó Alfredo Mauricio Rodríguez, líder de Negocio de Inversiones y Gestión Patrimonial en Protección.
El reconocimiento entregado por Euromoney destacó de Protección la evolución que ha tenido al ofrecerle a sus clientes una plataforma tecnológica construida sobre cinco pilares estratégicos: escalabilidad, disponibilidad, observabilidad, personalización y eficiencia.
Esta arquitectura permite integrar soluciones como portales de contenido de inversión, herramientas transaccionales seguras, modelos de recomendación basados en datos, capacidades de conocimiento del perfil del cliente, soluciones de comercio electrónico e integraciones tecnológicas con proveedores como AWS, Google, Azure e IBM.
Como parte de su estrategia digital, la compañía ha fortalecido herramientas para clientes y equipos comerciales, incluyendo plataformas integradas para la gestión de oportunidades, el seguimiento proactivo y la automatización de procesos críticos.
Asimismo, ha avanzado en capacidades de conveniencia e idoneidad para entregar recomendaciones alineadas con el apetito de riesgo, los objetivos financieros y los horizontes de inversión de cada cliente.
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La compañía también ha consolidado una estrategia de transformación digital con impactos relevantes en eficiencia operativa y experiencia del cliente. En los últimos seis años, ha implementado más de 30 casos de uso de inteligencia artificial y cerca del 96 % de sus transacciones se realizan a través de canales digitales.
Entre las soluciones destacadas se encuentra Gestión Pro, el servicio de asesoría automatizada de la compañía que incorpora aprendizaje automático para optimizar la administración de portafolios y facilitar que los clientes deleguen la gestión de sus inversiones.
A esto se suma el desarrollo de un asistente basado en inteligencia artificial para consultores, diseñado para fortalecer la asesoría personalizada en inversión y gestión patrimonial.
“En Protección no solo administramos capital; acompañamos a nuestros clientes en la construcción de decisiones financieras conectadas con sus valores, su visión de futuro y sus objetivos patrimoniales”, mencionó Rodríguez.