Un nuevo informe de la Bitácora Económica, elaborado por Fenalco, consultó a las empresas en Colombia sobre cómo perciben la salud financiera de sus compañías y sectores.
Los principales resultados muestran que los empresarios observan, en el corto plazo, presiones muy complejas de atender, por lo que se están tomando una serie de decisiones que afectan los indicadores de empleo e inversión.
Los costos laborales están generando impactos profundos sobre la estructura de las empresas en Colombia. De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, dijo Jaime Alberto Cabal.
La medición dada a conocer por Fenalco señala que el 64 % de las compañías consultadas aseguró haber reducido su planta de personal como consecuencia del incremento en los costos laborales.
Más llamados de atención de las empresas en Colombia para el empleo
El informe añade que, dentro de ese total, el 44 % de las empresas en Colombia indicó haber realizado reducciones moderadas, mientras que el 20 % reportó recortes de personal significativos.
“Las empresas ya no solo están ajustando precios o reduciendo gastos. Hoy muchas están sacrificando rentabilidad para evitar decisiones más drásticas, pero esa capacidad tiene un límite”, agregó Cabal.
Los más recientes datos de empleo en Colombia, dados a conocer por el DANE, muestran que la tasa de desocupación cayó al 8,8 %; sin embargo, el sector que más emplea sigue siendo el público, lo que genera preocupación en el sector real.
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Desde Fenalco piden revisar nuevamente los alivios a la carga tributaria que deben asumir las empresas en Colombia, con miras a evitar recortes, aumentar la inversión y ampliar el número de puestos formales de trabajo.