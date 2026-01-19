Ecopetrol confirmó en la noche de este lunes tres de los nombres que quedarían en la Junta Directiva de la compañía para lo que resta del periodo 2025 – 2029, los cuales deberán ser aprobados en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del próximo 5 de febrero.
De acuerdo con otras comunicaciones enviadas a la Superintendencia Financiera, César Loza se sumaría al directorio tras ser designado por los trabajadores durante el fin de semana pasado.
Además, los departamentos productores de hidrocarburos confirmaron por unanimidad postular nuevamente a Ricardo Rodríguez Yee, quien fue vicecontralor de la República. Finalmente, los accionistas minoritarios -en su mayoría conformados por fondos de pensiones- también repetirán en la Junta de Ecopetrol con el exministro Luis Felipe Henao.
Con esto en mente, solo queda pendiente que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, oficialice a sus candidatos para la nueva Junta de Ecopetrol. Puntualmente, deberá reemplazar las sillas de Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe, quienes dejaron el directorio durante el último trimestre del 2025.
La composición de este organismo es clave para la compañía petrolera, puesto que esta mesa es la que se encarga de votar por el plan de inversión, el plan de endeudamiento, el presupuesto, el nombramiento de la alta gerencia y la política de dividendos.
Lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que Ecopetrol enfrenta necesidades de inversión y que tiene un nivel de deuda que, según los estados financieros, se ubica por encima de los $120 billones.
