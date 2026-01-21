Para una parte del público que no sigue de cerca el sector energético, ISA puede no ser una compañía ampliamente conocida. Sin embargo, se trata de una organización de gran escala, con presencia en mercados como Centroamérica, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Colombia. La empresa es filial de Ecopetrol y su negocio núcleo es la transmisión de energía eléctrica, además de las concesiones viales, que representan 18 % de sus ingresos.
En esta conversación con el presidente de la compañía, Jorge Carrillo, se abordaron las metas planteadas en la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, los planes para maximizar la eficiencia al interior de la organización, el impacto de la falta de pago de empresas como Air-e, los proyectos de infraestructura en Chile y la política de dividendos para 2026, entre otros temas relevantes para una compañía de las dimensiones y el peso de ISA.
¿Qué está haciendo la compañía en cuanto al cronograma y presupuesto del proyecto de interconexión entre Colombia y Panamá?
Tiene cuatro grandes componentes. Uno que vamos a llamar técnico, y es por donde van las líneas, donde se ubican las tecnologías, en ese podemos decir que está listo. También tiene un segundo frente, que es el ambiental, donde básicamente estamos hablando de los licenciamientos en los dos países, y aquí hay cuatro subcomponentes: dos subestaciones, que son las de entrada y salida, que ya tienen licencia en los dos países, y las líneas que están en trámite tanto en Colombia como en Panamá.
Ya nos aceptaron el inicio del estudio del impacto ambiental en Panamá, que es la formalización del trámite dentro de los plazos administrativos de allá, aspiramos que no pase más allá de seis meses. Lo último tiene que ver con lo regulatorio, y es lo que se denomina una armonización regulatoria, es quién y cómo se paga esto.
En resumen, tenemos dos pendientes que son los componentes ambientales y los componentes regulatorios. La preparación financiera, el sondeo de mercado, esa parte va avanzada. Balanceando todos los intereses de este tipo de proyectos es probable que la ejecución formal arranque este 2026 en caso de que todo llegue a salir bien y la ejecución arranque.
¿Cuándo se vería finalmente este proceso de interconexión entre los dos países?
Recordemos que esto es un proyecto de cerca de 400 kilómetros de longitud, que tiene un tramo submarino relevante. Esa fue una de las maneras audaces que se encontró para irse y resolver el tema del denominado Tapón del Darién. Tal vez lo más demorado por el tipo de tecnología, que es de alto voltaje, de corriente directa, es el suministro de equipos.
Estamos hablando de cerca de tres años de ejecución para que el primer electrón pueda circular entre un país y otro.
Es decir, ¿el proyecto verá la luz en 2029 y 2030?
Sí.
¿De cuánto es la inversión total del presupuesto de ese proyecto y qué fuentes de financiación tiene?
Este es un proyecto que puede estar entre US$1.000 millones y US$1.400 millones. Se preguntará por qué el rango tan amplio. Nosotros no controlamos lo que va a salir en la licencia. Donde puede haber exigencias que no conocemos, entonces, por eso tenemos un rango amplio, pero no debería costar más de US$1.400 millones, pero sin duda es un proyecto supremamente ambicioso en su presupuesto.
¿Cómo va a operar este nuevo “hub” de ISA o la operación de integrar sus operaciones?
Recordemos que ISA tiene cerca de 50 filiales. Es usual en los grupos empresariales o en este tipo de empresas que haya algún vehículo que permita centralizar aquellas operaciones que son recurrentes, que son transaccionales y que generalmente son relativamente comunes entre las distintas geografías y negocios. Por ejemplo, yo probablemente podría tener quien haga la contabilidad en cada filial. Entonces, me toca tener un equipo dedicado por cada una. Lo que permite este tipo de iniciativa es que yo puedo tener un solo equipo para atender a las distintas organizaciones.
Lo que hicimos fue unir un centro de servicios compartidos que ya venía operando con algo que se llamaba también Nodo Latam, que era el equivalente para el tema de tecnología, y los agrupamos en un vehículo nuevo que hemos denominado Hub Digital con la marca ‘HI’, básicamente para prestar servicios con total transparencia entre las mejores prácticas del grupo empresarial.
Si ustedes van a simplificar operaciones, ¿va a haber recorte de personal?
Tenemos como uno de los pilares la búsqueda constante de eficiencias y de productividad; eso hace parte de entender que estamos en entornos regulados, pero que estamos también competidos, entonces aquí no solamente es necesario ser el mejor en lo técnico, tener mejor talento, sino también que nuestros costos sean competitivos porque en últimas todos se traducen en una oferta económica para ganar. Nosotros quisiéramos que los gobiernos nos seleccionaran por lo buenos que somos, pero no solamente nos seleccionan por eso, sino también por el precio, que normalmente es la oferta más baja, entonces eso nos obliga a estar buscando eficiencias.
Este es un proyecto que apunta a que esos servicios se presten de la mejor manera y no necesariamente se habla de que haya que reducir plata, lo que hacemos es ubicar a las personas donde mayor productividad generen, y en algunos casos, si vemos que tenemos personas que hacen redundancia, por supuesto que hay que tomar otro tipo de decisiones. La política es tener constante crecimiento y con el mismo talento poder hacer más, y si no lo logramos, por supuesto que hay que tomar decisiones.
¿Cuánto se ahorraría con el plan HI?
Cerca de $20.000 millones por año.
De enero a septiembre de 2025, la compañía no reportó alzas en ingresos, ¿cómo van esos indicadores?
ISA cada vez que entra un proyecto en operación obtiene nuevos ingresos; ese es básicamente el flujo, mientras tanto está invirtiendo. Si estamos creciendo y aún no se nos han vencido concesiones, lo esperable es que cada vez haya mayores ingresos, por lo tanto, deberá haber mayor Ebitda y mayor utilidad, eso es lo esperable.
En el ámbito contable, tuvimos una decisión muy importante en Brasil, que es ajustar los ingresos futuros, básicamente de tres o cuatro años, unos ingresos relevantes, pero esos ingresos por normas internacionales se deben registrar todos en el momento que sucede la novedad. Yo cojo los ingresos de cuatro años y el valor presente de eso es lo que yo registro en 2025. Digamos que contablemente tengo ese efecto, pero en la caja no se da, ahí se da una disminución leve y seguimos creciendo, ese es el primer efecto contable.
El segundo tiene que ver con las provisiones que hemos hecho de cartera de Air-e, ahí sí coincide un tema contable con un tema de caja, lo que ha venido pasando es que no hay pagos corrientes respecto de Air-e. Tenemos una imposibilidad para suspender el servicio. Entonces, hasta tanto no haya pagos, no se puede registrar el ingreso, se registra el ingreso, pero casi que enseguida hay que registrar la provisión. Esos dos temas, si se ponen sobre los resultados de ISA, generan que no haya crecimiento. Si no existieran, desde el punto de vista contable, los ingresos, el Ebitda de la utilidad habría crecido en cerca de 14 %.
¿Cómo se van a reemplazar los montos que dejarán de recibir del negocio en Brasil?
Lo primero es entender que esto no es ni una sanción, ni es la pérdida de un negocio, es básicamente el regulador de Brasil corrigiendo una fórmula porque, en su opinión, remuneraba inadecuadamente a ISA y a otros transmisores, eso no es un tema específico de la empresa. Nosotros ya lo hemos adecuado en las proyecciones, son casi $400.000 millones menos, es una cifra relevante en tres años.
¿Lo de Brasil y Air-e fue lo que ocasionó que los ingresos de ISA fueran estáticos en los 10 primeros meses de 2025 frente a los de 2024?
Sí.
Hablemos de las concesiones, ¿cuánto representa este negocio para la compañía y qué proyectan para 2026?
Las concesiones hoy en día están en cerca de 18 % de los ingresos. Nosotros estamos en Chile, Colombia y Panamá. Las concesiones viales, a diferencia de algunas de energías, son concesiones finitas, tienen plazos determinados y van cerrándose algunas. Entonces, en 2025 se terminó una, este año hay varias oportunidades en ofertas. La idea es poder presentar un par de ofertas de nuevos proyectos para mantener la posición relevante que ha tenido ISA, sobre todo en Chile.
¿Los proyectos estarán en Chile?
Las concesiones viales, cogiendo el ejemplo de Colombia, van por olas, las 2G, 3G o 4G. En Chile pasa algo similar, entonces se vencen, tal vez de manera relativamente cercana, varias concesiones. No todas del interés de ISA, pero son muchas. La empresa tiene que saber escoger cuáles ofertas. Eso para decir que ISA es consciente de cuáles son sus bondades, en qué tipo de proyectos es competitiva, en cuáles podemos usar un diferencial. Pero que nosotros decidamos ofertas no es garantía de que no la ganemos.
Estamos calibrando cuántas ofertas podemos presentar de manera rigurosa, entendiendo que hay una probabilidad de éxito que debemos mirar. Entonces, estamos en eso, porque no han salido todavía los términos de licitación. No hemos podido estudiar a profundidad si las condiciones nos sirven y nos interesan.
¿Pero esos dos planes se encuentran en Chile?
Sí, nosotros estamos, para ser más precisos, preparados para presentar hasta dos ofertas este 2026 en Chile, pero no conocemos los términos de esas licitaciones. Entonces, es un tema que está pendiente de análisis y aprobaciones para poder ofertar. Son aprobaciones internas de ISA.
¿La política de dividendos se mantendrá igual a la de 2025?
Es una decisión que propone la Junta electiva de ISA, y quien la aprueba es la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, el comportamiento de ISA es que siempre se ha operado ante la política de dividendos y no esperamos que eso vaya a cambiar para este 2026 y en esta Asamblea.
Además, hay un tema ahí que me parece relevante, yo creo que nuestros accionistas deben estar muy satisfechos con el desempeño de ISA. Uno, porque ellos registran en sus balances y estados financieros tanto los dividendos como el valor de la acción. Y el valor de la acción es un punto que hoy en día está en cerca de $32.000, casi 100 % por encima de lo que estaba hace un año. Lo que es el dividendo esperado más el valor de su patrimonio, hay excelentes noticias que uno esperaría que le dieran incluso continuidad a la política de dividendos de manera natural.
¿Cuáles son las razones por las que habría un buen comportamiento de la acción de ISA?
Yo creo que son varias cosas. Lo primero es que ISA siempre ha sido confiable. Hay una tradición de 58 años que acompaña una historia. Lo segundo es que tenemos una estrategia recién lanzada que lee muy bien el contexto latinoamericano, que intenta capturar más oportunidades en el marco de la transición energética y que tiene dos elementos fundamentales para cualquier estrategia, que es ambiciosa, pero que es alcanzable.
Si nosotros ponemos eso en términos de cifras, es invertir cerca de US$30.000 millones. Si el dólar estuviera a $4.000, estamos hablando de $120 billones. Ahora bien, hace dos años nadie hablaba de transmisión. No había una sola persona que hablara de transmisión porque era algo que se daba por sentado, que funcionaba bien.
Hoy en día hay dos frases que son muy potentes y que son reales, y es que sin transmisión no hay transición. Lo segundo es que la confiabilidad de los sistemas está soportada en los hombros de los transmisores. Todo este tema de los apagones ha vuelto a poner el foco en los transmisores, y las nuevas tecnologías nos permiten resolver un tema complejo, y es que la energía renovable sí es una energía más limpia, es una energía más compleja de gestionar.
Voy a poner un ejemplo, así como hoy en día cuando alguien va a comprar un carro nuevo, nadie pregunta si tiene frenos ABS porque lo da por sentado. Las empresas e industrias no se ubican donde no haya energía confiable. Ese es un tema que va a marcar el tema de competitividad regional. Y donde está ISA, nosotros estamos viendo que hay muy buena atracción de inversión por términos de la confianza que genera ISA. A eso hay que sumarle que contamos con un talento extraordinario y adicionalmente estamos bien orientados, y eso lo percibe la gente.
¿Qué previsiones tiene del Ebitda, caja y ganancias para 2026?
Las de 2026 las estamos refinando. Hay dos novedades que estamos cerrando. Uno, los decretos de emergencia económica, y dos, el salario mínimo. Entonces, en este momento estamos analizando las cosas.
¿Cómo va el proceso de venta de InterNexa?
Nosotros seguimos con la misma declaración estratégica y es que queremos desinvertir en este negocio. Pero las conversiones que tenemos están protegidas por acuerdos de confidencialidad y no podemos divulgarlas hasta que haya un hecho material.
¿De qué se trata el proyecto de la costa Atlántica en Colombia?
Mucha gente piensa que los transmisores se comportan igual que los distribuidores. ¿Cómo se comportan los distribuidores? Van analizando qué requiere el sistema e invirtiendo, y después reporta esas inversiones y se las va llevando a la tarifa. Entonces tiene autonomía. Los transmisores no tenemos autonomía para ampliar la capacidad de los sistemas. Básicamente depende de la voluntad de los actores estatales, llámese Ministerio de Energía, llámese UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), vía convocatorias o vía ampliaciones.
La resolución que acaba de salir es básicamente una resolución que dice, el Caribe tiene unos rezagos relevantes. Uno, porque hay un tema histórico que siempre va a generar un rezago. Lo segundo es que había una expectativa grande de que los agentes que operan el STR (Sistema de Transmisión Regional) hicieran unas inversiones ambiciosas. ISA está en el Sistema de Transmisión Nacional.
Básicamente lo que habla esta resolución es que coge el conjunto de obras prioritarias de los dos sistemas, del nacional y del regional, y básicamente nos pregunta a todos los agentes de transmisión si somos capaces de hacer las inversiones urgentes en las obras priorizadas. No lo que se nos ocurra, sino en las obras que priorizaron técnicamente. La opinión de ISA y de los agentes preliminares es que nosotros vemos esto como una oportunidad. Ganamos mucho tiempo en términos del mecanismo.
Eso va a permitir que, si esto prospera, van a llegar inversiones que haremos nosotros, obviamente llevadas a la remuneración habitual que es vía tarifa. Pero va a permitir acelerar todas estas obras que le van a dar estabilidad y confiabilidad al sistema de la costa. Y adicionalmente van a generar las autopistas para evacuar o llevar la energía que se genera o que necesita la costa. Entonces nos parece una buena oportunidad para ISA y para otros actores que también tienen activos en la región.
¿Y quién financia este proyecto?
Normalmente, esto es parecido a una convocatoria UPME, pero de muchos proyectos. Entonces normalmente sale la necesidad y quienes pujan por esa necesidad hacen una oferta de cuánto vale el proyecto y cuál es la remuneración que se espera mensual.
Una vez adjudicada y entrada en operaciones el proyecto, se lleva a la tarifa. El componente de transmisión dentro de la tarifa siempre está en un rango entre 6 % y 7 %. Entonces no necesariamente implica un sobrecosto o que los usuarios vayan a pagar más, porque recordemos que el propósito de esto es que llegue energía más barata a los usuarios. En la medida en que la transmisión avance, probablemente otros componentes como restricciones y generación reduzcan su participación. Entonces esto es un gana-gana para todos.
¿Esto es subterráneo o es en la superficie?
Estos son proyectos de líneas de transmisión, subestaciones y uno de los grandes componentes que son compensadores, síncronos y transformadores. Porque son de unas escalas monumentales y por eso son inversiones cuantiosas.