Habi invertirá en tecnología e inteligencia artificial tras levantar nuevo capital: busca lograr 20 % del mercado a 2030

Habi fue fundada en 2019 y se consolidó como una de las ‘startups’ latinoamericanas que mejor ejemplifica el concepto de “unicornio”: compañías que logran un crecimiento acelerado hasta convertirse en actores de relevancia en sus mercados.
En conversación con este medio, Sebastián Kremer, country manager de Habi en Colombia, habló sobre las perspectivas que tiene la compañía para 2026, los desafíos y oportunidades que observa en el mercado colombiano y el papel que jugará la inteligencia artificial en la evolución de la empresa inmersa en el sector inmobiliario.
¿En qué van a invertir esos recursos aquí en Colombia luego de sus rondas de financiación?
Nosotros cerramos recientemente un acuerdo de crédito con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y con BBVA. Son fondos que estamos utilizando para robustecer la compra y venta de vivienda. Nuestros recursos están casi invertidos en los activos que le compramos a nuestros clientes.
¿Cuánto levantaron en cada organización?
En BBVA tenemos un acuerdo aproximado entre US$30 millones y US$40 millones, y con el BID, creo que tenemos otros US$20 millones.
¿A dónde se van a dirigir con la finalidad de potenciar el negocio?
Estamos tratando principalmente de optimizar nuestros modelos de adquisición, tener unos más ligeros en financiamiento, y algo que tenemos como objetivo de la compañía es desarrollar y potencializar las competencias de inteligencia artificial en toda la organización. Vamos a estar invirtiendo bastante en eso.
¿Cuántos retornos les generarán estas inversiones?
La métrica madre que estamos buscando en este momento es la participación en el mercado. Nosotros, hoy en día, estamos, dependiendo de cómo veamos el negocio, entre 3 % y 5 % de participación de mercado, y esperamos cumplir nuestra megameta, que es para 2030 llegar a 20 % de participación. Eso es lo que buscamos y lo que estamos persiguiendo todos los días.
¿Cuántas inversiones requerirían para lograr ese margen en el mercado?
Necesitaría un par de buenas inversiones, pero la verdad, optimizando nuestros modelos de adquisición, podríamos poder lograrlo. Lo bueno es que la compañía también ya está en un punto de Ebitda positivo, entonces, casi que podríamos lograrlo sin conseguir grandes capitales de financiamiento.
¿Cuántas viviendas vendieron en 2025 y cuáles son las proyecciones para 2026?
En 2025, hicimos 1.200 transacciones. No puedo decir ventas, porque nosotros compramos y vendemos. Entonces, entre ambas transacciones y también el negocio inmobiliario, son más o menos 1.200 transacciones. Esperamos este año (2026) estar entre 1.500 y 1.700 transacciones.
¿Cuántas familias han impactado?
Más de 30.000 familias impactadas, brindando liquidez, permitiendo que puedan aprovechar las oportunidades de capital que tienen, y también, brindando vivienda nueva a todas las personas. Adicionalmente, dando créditos hipotecarios para adquirir vivienda, pero el número está por 30.000 familias colombianas.
¿Saldrán pronto al mercado bursátil colombiano?
No, todavía no estamos en Bolsa de Valores. Es un objetivo que eventualmente se verá en la compañía, no es la meta que más nos trasnocha. Evidentemente, como toda compañía, esperamos lograr hacerlo para tener una mayor ganancia para nuestros accionistas, pero la verdad que lo que perseguimos ahora es participación de mercado y brindar oportunidades a las familias colombianas.
¿Cómo les ha impactado la cancelación de Mi Casa Ya y nuevos impuestos?
Los subsidios de Mi Casa Ya eran para vivienda nueva, y nosotros no movemos vivienda nueva, estamos en la usada. Y el resto son fenómenos que tenemos que saber pilotear. Nos hemos movido ya en escenarios más retadores que en el que estamos viviendo en ese momento. Esperamos seguir adelante, sin importar el entorno político.
¿Habrá expansión en 2026?
No, por ahora estamos rentabilizando y optimizando nuestras ciudades, que son Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, y también México.
¿Qué va a pasar en México?
Lo mismo, vamos a consolidar las ciudades que tenemos, tenemos cuatro ciudades allá, rentabilizarlas, consolidarlas, hacer que todo marche de la manera más óptima, y luego veremos si se aventaron más expansiones.
¿En qué ciudades se están consolidando en Colombia y a cuáles les falta por llegar?
Estamos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, y podríamos estar en muchas otras intermedias: Bucaramanga, Santa Marta y en el Eje Cafetero, Manizales, en su tiempo llegarán. Por ahora, estamos potencializando lo que tenemos.
¿Qué estrategia han aplicado para que los inversionistas confíen en esta startup de vivienda?
La verdad es que tenemos un grupo de inversionistas bien cercanos, involucrados en la organización. Más allá de convencerlos, son grandes apostadores de nuestro futuro, en las cosas que hacemos diariamente, y están montados en el barco a seguirnos apoyando en los objetivos que buscamos. Contamos con la fortuna de no tener que convencer tanto a los inversionistas, sino simplemente preocuparnos por responderles por los compromisos que hemos adquirido con ellos.
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¿La inteligencia artificial u otros procesos de innovaciones tecnológicas, como el ‘machine learning’, los aplican para agilizar las operaciones?
Claro. Por ejemplo, la primera inteligencia artificial aplicamos en la compañía una perfiladora (AI) de clientes, que se encarga de recibirlos, saber cuál es su necesidad, el estado de su inmueble, y de esa manera, poder brindarnos ese lead para poder cerrar el negocio de la mejor manera posible para el cliente.