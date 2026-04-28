El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, planteó este martes la necesidad de que Colombia cuente con un plan para construir 1 millón de viviendas entre 2026 y 2030, es decir, bajo el nuevo gobierno que se elija en las elecciones de este año.
El dirigente gremial aseguró en el Foro de Vivienda que Colombia venía mostrando una dinámica muy favorable en este sector y señaló que, hasta hace pocos años, se registraban ventas récord de cerca de 250.000 unidades al año. Incluso, se llegó a proyectar que en 2025 se alcanzarían las 300.000.
Sin embargo, actualmente, apenas se comercializan 150.000 unidades, por lo cual presentó su iniciativa para volver a impulsar el sector edificador.
Plan de Asobancaria para construir 1 millón de viviendas en Colombia
“Había una meta en el Plan Nacional de Desarrollo: la asignación de 200.000 subsidios de vivienda durante cuatro años. Sin embargo, en 2025 no se asignó ni uno, en lo que va de 2026 tampoco; y seguramente no habrá asignaciones en lo que resta de este año. Son 100.000 subsidios que no se han entregado en este cuatrienio”, dijo.
Y añadió: “No solo se está incumpliendo la meta, sino que son 100.000 hogares que no lograrán el cierre financiero para cumplir el sueño de tener una vivienda”.
El presidente de Asobancaria también dijo que esta situación ha generado un aumento significativo en los desistimientos, que alcanzaron la cifra del 76% en el segundo semestre de 2023.
Es decir, tres de cada cuatro ventas pactadas no se concretaron, lo que afectó principalmente a los hogares de menores ingresos. También mencionó que la Vivienda de Interés Social (VIS), que antes representaba el 78 % de las ventas, ahora ronda el 56 %.
Malagón resaltó que Colombia debe lanzar una nueva política, y de este modo respaldar, en los próximos cuatro años, construir 1 millón de viviendas, lo cual “permitiría reducir el déficit habitacional, que actualmente ronda el 26 %, a niveles inferiores al 20 %”.
Además, subrayó que contribuiría a que la profundización del crédito de vivienda, estancada durante varios años en alrededor del 8 %, avance hacia niveles cercanos al 11 %.
Para lograr esta meta, el presidente de Asobancaria propone que, de manera conjunta con todos los actores del sector vivienda y de la mano del Gobierno, se implementen algunos instrumentos como el subsidio a la demanda, el fomento del ahorro y una eficiencia regulatoria que permita que nuevos modelos de negocios como el senior living, por ejemplo, comiencen a ganar más fuerza en el país.