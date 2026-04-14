A través del Ministerio de Vivienda, el gobierno Petro anunció cambios clave en subsidios para mejorar viviendas en Colombia. Las nuevas disposiciones tienen presente, entre otros, cuáles son las personas propietarias que pueden beneficiarse con los cambios.
De acuerdo con las resoluciones 0301 y 0303, se establecen y amplían las coberturas de estos beneficios económicos a regiones más afectadas del país, recordando que los apoyos aplican tanto para casas urbanas como para casas rurales.
Adicionalmente, el gobierno Petro anunció cambios clave en subsidios para mejorar viviendas en Colombia con base en lo que sean los puntajes o categorías del Sisbén, con miras a que los recursos sean entregados a las personas que realmente los necesitan.
El primer cambio a tener en cuenta es que, con el aumento del salario mínimo, suben los topes del avalúo comercial de la vivienda, que para el caso de la Vivienda de Interés Social (VIS) se sitúa aproximadamente en $190 a $210 millones, dependiendo de la zona urbana o metropolitana).
Categorización: el gobierno Petro anunció cambios clave en subsidios para mejorar viviendas en Colombia bajo estas condiciones
- Clasificación del Sisbén IV: Los hogares deben estar clasificados preferiblemente en los grupos A (Pobreza Extrema) o B (Pobreza Moderada)
- Algunos programas en municipios pequeños o zonas rurales se permite el acceso a hogares en el grupo C (Vulnerable) hasta el subgrupo C18
- No haber recibido subsidio de vivienda en los últimos diez años, salvo que la vivienda haya sido afectada por un desastre natural o pérdida de fuerza mayor
- Se debe habitar la vivienda que se pretende intervenir
El Ministerio de Vivienda aclara que la propiedad a la que se aplicará el beneficio debe cumplir con características que demuestren “un déficit cualitativo”: que la estructura es sólida, pero requiere arreglos para ser digna.
Recomendado: Vivienda para adultos mayores en Colombia: el negocio con gran potencial en un país con cada vez más viejos
Finalmente, el gobierno Petro Gobierno Petro anunció cambios clave en subsidios para mejorar viviendas en Colombia sobre la base de que ahora el subsidio entregado será de hasta 22 salarios mensuales mínimos, lo que son casi $38,5 millones.