Nueva EPS cambia lugar de entrega de medicamentos para miles de afiliados en el país

La crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue generando movimientos de emergencia en una de las EPS más grandes del país. Ahora, Nueva EPS anunció un cambio clave en la entrega de medicamentos para miles de afiliados, en medio de las acciones que adelanta la intervención del Gobierno para evitar mayores afectaciones en la atención de usuarios.
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A través de un comunicado oficial publicado este lunes 11 de mayo, la entidad confirmó que Drogas La Rebaja comenzará a operar como gestor farmacéutico en varios municipios del país, una decisión que busca garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos y aliviar los problemas que han venido enfrentando los pacientes para acceder a tratamientos e insumos médicos.
La medida fue confirmada por el agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien señaló que el acuerdo permitirá “fortalecer la entrega oportuna y continua de medicamentos e insumos en salud”.
Según el comunicado, el nuevo esquema comenzará a funcionar desde el próximo 13 de mayo para los afiliados del régimen contributivo de Nueva EPS que cuenten con fórmulas vigentes y residan en los municipios priorizados.
¿En qué municipios Drogas La Rebaja entregará medicamentos de Nueva EPS?
Nueva EPS informó que Drogas La Rebaja iniciará operación en un primer punto ubicado en Ibagué, específicamente en la IPS Viva 1A de la calle 27, barrio Magisterio.
La entidad detalló que el servicio funcionará de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que los sábados operará de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Además, el comunicado confirmó que la estrategia tendrá impacto inicial sobre cerca de 70.000 afiliados de Nueva EPS y posteriormente se extenderá a otros municipios del país.
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Los territorios priorizados son:
- Ibagué: 30.000 afiliados del régimen contributivo desde el 13 de mayo.
- Girardot: 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado desde el 12 de mayo.
- Soacha: 27.000 afiliados del régimen subsidiado desde el 19 de mayo.
Nueva EPS indicó que la expansión continuará de manera gradual y que se espera avanzar con rapidez debido a la experiencia de Drogas La Rebaja en el segmento farmacéutico.
“Con esta apuesta, Nueva EPS avanza en el fortalecimiento de sus procesos operativos, priorizando la oportunidad en la dispensación farmacéutica y contribuyendo a garantizar la continuidad de los tratamientos de la población afiliada”, señaló la entidad en el comunicado oficial.
Nueva EPS busca contener crisis financiera y operativa
La decisión ocurre en un momento crítico para el sistema de salud colombiano y especialmente para Nueva EPS, entidad que se encuentra bajo intervención y enfrenta fuertes presiones financieras, judiciales y operativas.
En declaraciones recientes, el agente interventor Jorge Iván Ospina aseguró que ya comenzaron las primeras “acciones de choque” para intentar estabilizar la red de atención y evitar mayores afectaciones a clínicas, hospitales y pacientes.
Dentro de esas medidas, Nueva EPS anunció la postulación de recursos por más de $1 billón que serían transferidos a instituciones prestadoras de salud a través de la Adres.
De acuerdo con Ospina, en el régimen contributivo se proyectan giros por $127.528 millones para 950 instituciones en todo el país. Mientras tanto, en el régimen subsidiado se postularán cerca de $943.792 millones dirigidos a 1.569 entidades distribuidas en los 32 departamentos.
El funcionario explicó que el objetivo principal es evitar el colapso de instituciones pequeñas y garantizar la continuidad de servicios médicos esenciales.
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“Estos recursos buscan estabilizar la red, especialmente a instituciones pequeñas que están al borde del colapso. Algunas quedarán al día; otras recibirán un alivio parcial dentro de un plan más amplio”, sostuvo.