Campaña de Cepeda se echa para atrás en idea de una Constituyente

La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, se refirió a los cambios que prepara el equipo del candidato de cara a la segunda vuelta presidencial y aclaró la posición de la campaña frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente.
Pizarro aseguró que la propuesta no hace parte de la estrategia electoral de Cepeda y marcó distancia.
«Nosotros no vamos a impulsar una Asamblea Constituyente. Lo hemos dicho claramente. Creemos en un acuerdo nacional e Iván Cepeda lo ha repetido», afirmó la senadora en Blu Radio.
Según explicó, aunque la figura de la Constituyente está contemplada en la Constitución y puede ser promovida por distintos sectores políticos o ciudadanos, la campaña de Cepeda se va a enfocar en buscar un acuerdo y allí se decidirá qué quiere el país.
«Fruto de un gran acuerdo nacional podrían surgir distintos caminos, pero lo fundamental es superar los bloqueos que hoy afectan a millones de colombianos», agregó.
Cepeda ha tomado en varias oportunidades distancia frente a la propuesta de una Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Ha dicho que se trata de un mecanismo contemplado en la Constitución que solo podría avanzar siempre y cuando fuera fruto de un acuerdo nacional.
Pizarro insistió en que la campaña tampoco ha liderado procesos de recolección de firmas relacionados con esa iniciativa.
La congresista también descartó la posibilidad de que Petro renuncie a la Presidencia para involucrarse directamente en la campaña electoral. La idea había surgido en medio del debate político de los últimos días, pero fue desestimada por integrantes del Gobierno, entre ellos el jefe de Despacho Presidencial, Raúl Moreno.
Estrategia de segunda vuelta para Cepeda
Sobre la estrategia para la segunda vuelta, Pizarro señaló que el equipo está concentrado en fortalecer la presencia territorial del candidato, aumentar su actividad en redes sociales y reforzar la comunicación de sus propuestas en diferentes regiones del país.
Frente a los posibles ajustes dentro del equipo de campaña, la senadora no descartó cambios en la estructura organizativa, aunque aseguró que estará dispuesta a asumir cualquier responsabilidad que se considere necesaria para fortalecer la candidatura.
La dirigente también cuestionó lo que calificó como una presunta injerencia del candidato Abelardo de la Espriella en asuntos relacionados con el Gobierno de Ecuador, un tema que, según dijo, deberá ser objeto de mayor discusión durante la campaña.