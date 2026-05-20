Así se invertirán más de $4 billones en vías de siete departamentos: Invías confirma proyectos priorizados

El Instituto Nacional de Vías (Invías), por medio de un comunicado, anunció la adjudicación de contratos de infraestructura que superan los $4 billones, destinados a la construcción de puentes, rehabilitación de corredores estratégicos, mantenimiento de la red vial nacional y estructuración de nuevas obras en distintas regiones del país. La entidad aseguró que los proyectos hacen parte de la estrategia para fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de movilidad en zonas con limitaciones históricas en materia de transporte terrestre.
El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, explicó que las inversiones buscan impulsar el desarrollo social y económico en regiones donde la falta de infraestructura ha dificultado el crecimiento productivo. Según indicó, las obras permitirán optimizar el transporte de carga y pasajeros, facilitar la integración entre departamentos y aumentar la competitividad logística en corredores considerados prioritarios para el país.
Uno de los territorios con mayor asignación de recursos será el departamento del Cauca. Allí se adjudicó el reemplazo del puente Dos Ríos, ubicado sobre la vía Mojarras–Popayán, proyecto que contará con inversiones superiores a los $66 mil millones, incluyendo labores de interventoría. La obra pretende mejorar las condiciones de tránsito en uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano.
A esto se suma la intervención del corredor Argelia–El Plateado, sobre la Vía al Mar, donde se destinarán más de $406.252 millones mediante los programas Colombia Avanza y Vías para la Paz. El objetivo principal será fortalecer la conectividad en una zona históricamente afectada por problemas de orden público y dificultades de acceso vial.
En Cauca también se aprobaron recursos por más de $515.596 millones para la rehabilitación y mantenimiento de la Troncal de Occidente, específicamente en el tramo Munchique–El Tambo–Popayán. De igual manera, Invías confirmó la intervención del corredor Munchique–Huisitó–Honduras, dividido en dos lotes, con inversiones que superan los $573.024 millones.
¿En qué otros departamentos habrá intervención del Invías?
En Nariño, la entidad adjudicó el mejoramiento y mantenimiento de la vía Samaniego–La Llanada–Sotomayor, proyecto que tendrá recursos superiores a los $30.225 millones. Paralelamente, avanza la construcción de la variante oriental de Chachagüí, obra valorada en cerca de $650.399 millones, la cual busca descongestionar la movilidad hacia Pasto y fortalecer la conexión vial con la frontera ecuatoriana.
Otro de los proyectos priorizados en ese departamento corresponde al corredor Pasto–El Estanquillo. Allí se invertirán $345.000 millones para la construcción de segunda calzada, rehabilitación vial y ejecución de obras de sostenibilidad ambiental y social entre los sectores de Pasto, Daza, La Mina y Chachagüí Sur. Además, el Gobierno nacional garantizó recursos por más de $300.302 millones para continuar con el mantenimiento del túnel Daza y la variante oriental de Pasto.
Recomendado: ¿Cuáles son las obras que están haciendo en la vía Bogotá – Girardot a la altura de Soacha?: Concesión responde
En el nororiente colombiano, Invías adjudicó el mejoramiento del corredor La Lejía–Saravena, que conecta a Norte de Santander con Arauca. Este proyecto contará con inversiones cercanas a los $511.743 millones, mientras que la interventoría tendrá una asignación adicional superior a los $31.900 millones.
La entidad también confirmó obras sobre la Transversal del Catatumbo, entre los municipios de Tibú, El Tarra y Convención. El proyecto estará dividido en dos lotes y tendrá recursos que ascienden a $563.425 millones, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad en una de las regiones con mayores desafíos en infraestructura vial.
La región Caribe también será beneficiada con nuevas inversiones. En Córdoba se construirá el nuevo puente de La Doctrina, en Lorica, con recursos cercanos a los $49.446 millones. La estructura reemplazará el actual puente de un solo carril y permitirá mejorar el tránsito de vehículos de carga y pasajeros.
En Putumayo se desarrollará la construcción del puente sobre el río Putumayo, entre Puerto Asís y Teteyé, proyecto que contará con inversiones cercanas a los $172.701 millones. Adicionalmente, la interventoría tendrá recursos superiores a los $19.907 millones. Según Invías, esta obra será clave para fortalecer la conectividad vial en el sur del país y facilitar el transporte regional.
Por otra parte, los departamentos de Sucre y Córdoba recibirán inversiones para el mejoramiento y mantenimiento de la vía Ayapel–San Marcos, mediante un contrato que supera los $141.574 millones. En Antioquia también se adjudicaron obras por más de $109.545 millones destinadas a la rehabilitación y atención de emergencias en el corredor Necoclí–Puerto Rey, incluyendo la construcción de variantes viales.
Además de los proyectos de construcción y rehabilitación, Invías adelanta contratos para la conservación de infraestructura ya existente. Entre ellos se encuentra un proceso por $32.457 millones enfocado en el mantenimiento de puentes pertenecientes a la red nacional de carreteras. La entidad también destinó más de $3.200 millones adicionales para garantizar la estabilidad y conservación de estructuras consideradas estratégicas.
Finalmente, el instituto informó avances en estudios y diseños para futuros proyectos de infraestructura. Uno de ellos corresponde a la conexión vial entre Moñitos y Puerto Escondido, en Córdoba, iniciativa que tendrá recursos cercanos a los $11.000 millones. Asimismo, se adelanta la actualización de estudios para la segunda calzada del corredor Aeropuerto–El Estanquillo, entre Nariño y Cauca, proyecto que contará con inversiones superiores a los $20.722 millones y que busca ampliar la capacidad de movilidad en el sur del país.