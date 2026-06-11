Colombia tendrá desarrollos con energía nuclear tras aprobación de ley en el Congreso

En el Congreso de Colombia se aprobó el proyecto de ley nuclear. Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno Petro a través del Ministerio de Minas y Energía. Ahora solo falta la sanción presidencial para que entre en vigencia.
Con su promulgación se creará la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, que estará encargada de la regulación de este tipo de energía para fines de carácter civil.
Según lo menciona el Ministerio, con su aprobación habría un avance histórico para la ciencia, la innovación y el desarrollo, ya que el país accedería a una tecnología que puede aplicarse a los sectores industrial, agrícola, de la salud, ambiental y, por supuesto, energético.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, manifestó que la ley permitirá fortalecer la lucha contra el cáncer a través de la producción de radiofármacos. A la vez, mejorará la seguridad alimentaria y ayudaría a preparar a Colombia para enfrentar sus desafíos energéticos en las próximas décadas.
También señaló que Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene un reactor nuclear de investigación y que no produce radioisótopos para uso industrial y médico, lo que genera dependencia de las importaciones para atender a miles de pacientes en búsqueda de diagnósticos y tratamientos especializados.
Sin embargo, con la nueva ley podrá avanzar en la producción de radiofármacos, fortalecer los equipos de radioterapia y medicina nuclear, y alinearse con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA.
Destacado: OPEP redujo su pronóstico de demanda de petróleo para 2026 por la guerra en Irán
La cartera ministerial también expresó que, con la iniciativa, habrá avances en mejoramiento de semillas, detección de patógenos, monitoreo ambiental, gestión de materiales radiactivos y control de plagas. Adicionalmente, contribuiría a los objetivos de descarbonización del país.
—