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Así será el megaproyecto Regiotram del Norte: tendrá inversión de $17,3 billones y será 100 % eléctrico

El tren contará con 17 estaciones, tendrá interconexión con otro Regiotram y el Sitp en Bogotá, y deberá estar listo hacia 2034. Estos son todos los detalles.

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El Regiotram del Norte iniciaría su licitación en junio de 2026. Foto: ANI

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El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó un nuevo esquema de financiación del megaproyecto Regiotram del Norte, con lo cual logró cierre financiero y podrá comenzar su proceso de licitación aproximadamente en un mes.

De acuerdo con el documento avalado por el Gobierno Nacional, el costo total actualizado de ese tren de cercanías llegará a $17,36 billones.

De ese monto, Cundinamarca aportará $3,2 billones y la Nación $14,16 billones, equivalentes al 81,61 %, una cifra que es superior a la previamente pactada y que responde al hecho de que Bogotá fue excluida de esta cofinanciación, tras diferencias entre las administraciones de Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán.

crisis por niveles de agua en embalses de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá vuelve a chocar con el Gobierno Petro por diferencias sobre el Tren de Zipaquirá. Imagen: Valora Analitik.

De hecho, el Distrito denunció que esto generará mayores errores a futuro, teniendo en cuenta que había presentado objeciones y buscaba hacer ajustes en los detalles de este tren de pasajeros.

Detalles de estaciones del megaproyecto Regiotram del Norte

lAl margen de la pelea política el documento Conpes determinó que el nuevo sistema masivo de transporte permitirá mejorar la baja conectividad regional entre la capital colombiana y los municipios de la Sabana Centro.

Además, señala que existen “altos tiempos de viaje”, así como limitaciones en la infraestructura de transporte actual.

Para mejorar esta situación, megaproyecto Regiotram del Norte contempla la implementación de un sistema férreo de aproximadamente 49 kilómetros de longitud que tendrá patio – talleres, sistemas eléctricos y 17 estaciones, distribuidas así:

  • Bogotá: 11
  • Chía: 1
  • Cajicá: 3
  • Zipaquirá: 2
Regiotram del Norte
Este es el trazado del Regiotram del Norte, según aprobación del Gobierno. Fuente: Conpes

El tren comenzará su recorrido en la conexión con el futuro Regiotram de Occidente y continuará por la carrilera existente en la Avenida Novena. Tendrá paradas en zonas concurridas como las Calles 26, 72, 100, 97, 116, 131, 161, 170 y 200. Así mismo, tendrá estaciones en CIM Norte, La Caro, Variante a Cajicá y Zipaquirá Centro y Norte.

Según el Conpes, el sistema será 100 % eléctrico y estará integrado con otros modos de transporte, incluyendo el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y otros proyectos ferroviarios.

En total, su ejecución permitirá atender una demanda estimada de cerca de 200.000 viajes diarios y beneficiará a aproximadamente un millón de personas.

Financiación con vigencias futuras

El Conpes establece que la financiación del proyecto se realizará mediante vigencias futuras en el periodo comprendido entre 2027 y 2039, que deberán tener aval fiscal aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

En cuanto al cronograma, con el cierre financiero asegurado, el megaproyecto Regiotram del Norte tendrá la publicación del proceso licitatorio en julio de 2026, mientras que el desarrollo de la fase de selección y adjudicación tendrá lugar entre julio de 2026 y junio de 2027.

Ferrocarril Bogotá Boyacá
El tren comenzaría operaciones en 2034, según el cronograma actualizado. Foto: ANI

Si esto se concreta como espera el Gobierno, el inicio de la preconstrucción se daría en junio de 2027 y la entrada en operación del sistema masivo de transporte sería para 2034.

Es decir, entre preconstrucción y construcción, la iniciativa tomaría siete años antes de que comience a movilizar personas entre Bogotá y los municipios del norte de la Sabana.

Finalmente, el plan avalado reitera que la modificación aprobada corresponde exclusivamente al esquema de financiación, el cual busca garantizar su viabilidad mediante el aumento de la participación nacional.

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Tags: Infraestructura, infraestructura colombia, infraestructura de Colombia
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