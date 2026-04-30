RegioTram del Norte: Se viene reunión clave para definir aspectos importantes del megaproyecto de más de $10 billones

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al proyecto del Regiotram del Norte a través de su cuenta en X, donde reiteró la disposición de la administración distrital para avanzar en su ejecución, aunque advirtió sobre la necesidad de resolver varios aspectos técnicos relacionados con su trazado dentro de la ciudad.
Según explicó el mandatario, la iniciativa constituye una prioridad para Bogotá y recordó que, mediante una comunicación enviada en octubre de 2025 al Ministerio de Transporte, el Distrito manifestó su intención de aportar $2,3 billones para su desarrollo. En ese sentido, señaló que la capital está preparada para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca con el fin de materializar el proyecto.
No obstante, Galán indicó que persisten inquietudes técnicas que deben ser analizadas y solucionadas antes de avanzar. En particular, hizo énfasis en la importancia de garantizar que el diseño del sistema sea adecuado para su integración urbana y que su operación resulte sostenible a largo plazo. “El Regiotram del Norte no solo debe hacerse, sino hacerse bien”, expresó.
El alcalde también lamentó la cancelación de una reunión programada por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la que se esperaba revisar los avances del proyecto junto con la Empresa Férrea y el estructurador. A pesar de ello, manifestó su confianza en que los temas pendientes puedan abordarse en un próximo encuentro con el gobernador de Cundinamarca.
Asimismo, resaltó que tanto Bogotá como el departamento requieren proyectos de infraestructura que se ejecuten de manera completa y adecuada.
¿Qué respondió el Gobernador de Cundinamarca ante lo dicho por Galán?
Ante estas declaraciones, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, respondió destacando la importancia de consolidar un proyecto férreo que beneficie tanto a la capital como a la región norte del departamento. En su pronunciamiento, aseguró que la administración departamental comparte el objetivo de desarrollar una iniciativa que contribuya a mejorar la movilidad y que cumpla con altos estándares técnicos.
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Rey explicó que la propuesta contempla características como la reducción de intersecciones a nivel con vías que puedan afectar el tráfico, la ubicación estratégica de estaciones, la modernización del corredor férreo y la implementación de un tren eléctrico con tecnología avanzada. Estos elementos, afirmó, buscan optimizar la operación del sistema y su impacto en la movilidad regional.
El gobernador también destacó la magnitud de la inversión proyectada, que superaría los $10 billones, de los cuales al menos el 67 % se destinaría a obras dentro de Bogotá. En ese contexto, señaló que el aporte económico del Distrito sería relevante para fortalecer aspectos específicos del proyecto, especialmente en lo relacionado con su integración urbana.
Finalmente, Rey recordó que, durante ocho meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se llevaron a cabo reuniones entre equipos técnicos de distintas entidades y el estructurador internacional, con el propósito de resolver inquietudes planteadas por la Alcaldía.
No obstante, aseguró que la Gobernación mantiene su disposición para seguir atendiendo cualquier requerimiento adicional. Asimismo, expresó su expectativa de que, en la reunión con el alcalde Galán, se ratifique el compromiso conjunto de trabajar de manera coordinada para que Bogotá cuente con una nueva alternativa de movilidad sostenible.