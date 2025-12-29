Metro de Bogotá tendría radical cambio: Línea 1 iría hasta esta concurrida zona

En medio del avance hacia la finalización de la primera línea del metro de Bogotá —cuyas pruebas e integración técnica están en marcha y se espera que entre en operación comercial en marzo de 2028, según el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá— se presentó un proyecto para extender esa línea hasta la Calle 100 que fue presentado por una de las empresas que integran el consorcio constructor.
La propuesta, radicada como una iniciativa de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) por parte de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) —uno de los principales socios del consorcio Metro Línea 1— busca llevar la Línea 1 más allá de su tramo original, que llega hasta la Calle 72, para conectar con corredores claves de transporte y expandir la cobertura del sistema metroferroviario.
¿Cómo será la extensión?
El documento de prefactibilidad presentado ante la Empresa Metro de Bogotá (EMB) detalla un trazado de aproximadamente 3,3 kilómetros desde la Calle 72 hasta la Calle 100, con tres nuevas estaciones proyectadas. La extensión tendría un corredor elevado que conectaría diversos puntos estratégicos del norte de la ciudad, integrando nodos de Transmilenio, el Regiotram del Norte y otros sistemas de transporte público.
Las estaciones proyectadas, aún en fase conceptual, incluyen:
- Estación 17: conectada al sur con la estación de TransMilenio Los Héroes y con la calle 85.
- Estación 18: cerca del intercambiador de la Calle 92, con conexiones previstas al Regiotram del Norte y al sistema TransMilenio de la Calle 100.
- Estación 19: ubicada en el entorno de la Calle 100, con conexiones planteadas hacia la estación de TransMilenio en la Calle 106.
El objetivo de esta ampliación es mejorar la conectividad del metro con otras redes de transporte, descongestionar puntos críticos de tráfico urbano —especialmente el nodo de la Calle 72, uno de los más saturados de la ciudad— y facilitar desplazamientos más largos sin transbordos complejos.
Recomendado: Primer tren del metro de Bogotá comienza a rodar en Bosa: ¿cuándo entrará en operación?
Bajo esta fórmula, la ciudad no aportaría recursos directos de su presupuesto para la construcción de la extensión; en cambio, la inversión —incluyendo diseño, ejecución, operación y mantenimiento potencial— sería asumida por el inversionista privado, que esperaría recuperar su inversión principalmente a través de las tarifas y la explotación de la operación futura.
Tras la presentación de la prefactibilidad, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) abrió un proceso de evaluación técnica y financiera que incluye la fase de factibilidad. Se espera que en los próximos meses se definan los estudios de ingeniería, impacto urbano y las condiciones de contratación que permitan decidir si el proyecto avanza hacia etapa de licitación o ajuste de condiciones.
El avance de la Línea 1 hacia la Calle 100, de concretarse, no solo fortalecería el acceso a sectores densamente poblados del norte de la capital, sino que también permitiría una mejor conexión entre modos de transporte masivo existentes y futuros, facilitando viajes sin interrupciones desde el sur hasta zonas claves del norte de Bogotá.