Regiotram del Norte: revelan cómo será tramo elevado en Bogotá y posibles ajustes tras petición de Galán

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, revelaron nuevos detalles sobre el Regiotram del Norte tras el polémico choque que presentaron con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
En rueda de prensa, el mandatario regional explicó que uno de los tramos del megaproyecto será elevado en Bogotá, con el fin de evitar cruces con algunas vías y teniendo en cuenta que la ciudad se diseñó en el pasado con prioridad para los carros.
“El corredor férreo de alguna u otra manera está afectado por cruces permanentes en calles. Aquí para tratar de convivir el nuevo proyecto con el modelo de ciudad que tenemos (…) en algunos puntos es necesario que el tren se eleve”, explicó.
Y añadió que para ese tipo de infraestructura se requiere construir unas pendientes y luego unos viaductos, cuya altura se concertó en el pasado con la Alcaldía a un nivel de 7 metros.
“No es viable poder subir más la plataforma horizontal del viaducto, en la medida que necesitaríamos más rampa y eso sí que generaría mayor impacto paisajístico”.
Integración del Regiotram del Norte con el SITP de Bogotá
De otro lado, sobre la integración del Tren de Zipaquirá con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, Rey anotó que esta interconexión sí existe con las troncales de TransMilenio.
No obstante, agregó que la Alcaldía Galán también solicitó agregar el componente zonal, es decir, que haya una unión del Regiotram con los buses azules del sistema.
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“Si no estuvo considerado al inicio, fue porque Bogotá nos dijo en 2023 que esa integración no se requería. Ahora, si se quiere incorporar, claramente volvemos a abrir la discusión y amplitud y entendimiento para las observaciones de Bogotá”, dijo el gobernador de Cundinamarca.
Y añadió: “Esperamos en las mesas que vamos a arrancar desde mañana poder avanzar en ese tema”.
Ahora bien, la ministra Rojas se refirió a la integración tarifaria del nuevo tren con el sistema existente.
“La mejor decisión es integrar y en eso el gobernador sabe lo insistente que fui, porque cuando uno habla de integración se piensa en físico, pero en una fase tiene que integrarse tarifariamente (…). Está contemplada en el proyecto y se seguirá teniendo esa puerta abierta para mejorar esa integración”.