Petro abre la puerta a Bogotá para integrarse a Regiotram del Norte pero sugiere condiciones

El Gobierno Nacional confirmó el pasado 5 de mayo la aprobación de $17,3 billones para la ejecución del Regiotram del Norte, uno de los proyectos férreos más relevantes para la región central del país. Desde el Ministerio de Transporte se indicó que el proceso de licitación del sistema se adelantará a lo largo de 2026, con el propósito de iniciar su desarrollo en los tiempos previstos y avanzar en la consolidación de una red de movilidad regional.
No obstante, el anuncio generó reacciones inmediatas desde la Alcaldía de Bogotá. El secretario general del Distrito, Miguel Silva, manifestó su inconformidad frente al contenido del documento Conpes 4190, expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la ciudad fue excluida del proyecto sin mediar consulta previa.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario distrital afirmó que la decisión tomó por sorpresa a la administración local. Según indicó, ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue convocado para participar en la estructuración del documento, lo que, a su juicio, deja por fuera a la capital de una iniciativa clave para la movilidad regional.
Silva también señaló que Bogotá había expresado su disposición de aportar $2,3 billones al proyecto, siempre y cuando se ajustaran algunos aspectos técnicos que habían sido objeto de discusión en días recientes. Estos puntos, de acuerdo con el Distrito, fueron abordados en una reunión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
Respuesta de Petro a la Alcaldía de Bogotá por Regiotram de Occidente
Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos y negó que Bogotá haya sido excluida del esquema de financiación. En su pronunciamiento, explicó que la Ley de Garantías establece plazos estrictos para la suscripción de convenios interadministrativos con entidades territoriales, lo que condicionó la participación del Distrito en esta etapa del proceso.
El mandatario indicó que las vigencias futuras para la financiación del Regiotram del Norte fueron aprobadas dentro de los tiempos legales y aseguró que se esperó hasta el último momento para concretar un acuerdo con Bogotá. Sin embargo, sostuvo que dicho convenio no se materializó, lo que obligó a la Nación a asumir una mayor participación en la financiación del proyecto.
En esa línea, Petro afirmó que, de no haberse tomado esa decisión, el esquema financiero habría quedado en riesgo. “Se hundían las vigencias futuras o la Nación asumía el papel de Bogotá, y eso fue lo que se hizo”, explicó.
Pese a las diferencias, el presidente dejó abierta la posibilidad de que la Alcaldía de Bogotá se vincule posteriormente al proyecto, una vez finalicen las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. No obstante, reiteró que dicha participación debería contemplar ajustes en el trazado del sistema.
En particular, insistió en que el corredor del Regiotram del Norte debería incluir su paso por la carrera Séptima, una propuesta que, según indicó, ha sido considerada desde etapas iniciales de planeación. Además, mencionó la posibilidad de que el sistema contribuya a la recuperación de otros corredores viales, como la avenida 68, bajo un enfoque de tranvía eléctrico.
Por ahora, se espera una respuesta oficial por parte de la Alcaldía de Bogotá que permita establecer si existe disposición para acoger las condiciones planteadas por el Gobierno Nacional y avanzar en un acuerdo que garantice la participación del Distrito en el proyecto