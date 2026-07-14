La colombiana Catalina Giraldo asume la presidencia de Grupo Emi y el liderazgo de Falck en América Latina

La colombiana Catalina Giraldo fue nombrada como nueva SVP Falck Latam y presidenta de Grupo Emi, convirtiéndose en la máxima responsable de las operaciones de la compañía en América Latina, una región donde el grupo presta cerca de 2,5 millones de servicios de salud al año y mantiene una posición de liderazgo en Colombia.
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La designación marca un cambio en la dirección regional de la multinacional de servicios de salud, luego de la salida de Gorka Vigara, quien dejará la organización para asumir un nuevo cargo fuera de Falck.
Giraldo también pasará a integrar el Group Executive Management, el equipo directivo global de la compañía, desde donde liderará la estrategia de crecimiento de la operación latinoamericana.
Perfil de Catalina Giraldo, nueva presidenta de Grupo Emi
Catalina Giraldo llega al cargo después de desempeñarse durante los últimos siete años como vicepresidenta Comercial para Latinoamérica, periodo en el que lideró el fortalecimiento de las capacidades comerciales de la organización, la transformación de sus canales de atención y la consolidación de una estrategia regional enfocada en clientes y pacientes.
Grupo Emi destacó que la ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión comercial nacional y regional, trayectoria que ahora pondrá al servicio de la expansión del negocio de Falck en la región.
Antes de ingresar a la compañía, ocupó cargos directivos en Telefónica Colombia y Avantel, donde desarrolló experiencia en el crecimiento de modelos de negocio basados en suscripciones para clientes empresariales y de consumo masivo en mercados altamente competitivos.
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Además, posee formación en negocios internacionales, estrategia y gestión digital, complementada con experiencia en dirección comercial y desarrollo corporativo en distintos países de América Latina.
Con este nombramiento, Falck busca dar continuidad a la estrategia desarrollada durante los últimos años en Latinoamérica.
El presidente y director ejecutivo de la compañía, Jakob Riis, agradeció el trabajo realizado por Gorka Vigara durante los últimos cinco años y manifestó su confianza en la nueva líder regional.
«Quiero agradecer a Gorka por su extraordinaria contribución a Falck y a la región de Latinoamérica durante los últimos cinco años. Deja una región en excelentes condiciones y estoy convencido de que Catalina es la persona indicada para llevarla al siguiente nivel. Conoce el negocio a profundidad y tiene el impulso comercial y la visión estratégica para mantener este crecimiento», afirmó.
Por su parte, Catalina Giraldo aseguró que asume la nueva responsabilidad con el propósito de consolidar el trabajo realizado hasta ahora y seguir fortaleciendo la presencia de la compañía.
«Estoy emocionada de asumir este nuevo rol y de seguir construyendo sobre las sólidas bases que se han establecido en la región. Espero trabajar junto con nuestros talentosos equipos en Latinoamérica para cumplir nuestras metas y seguir generando un impacto positivo en las personas y comunidades a las que servimos», señaló.
A través de sus canales oficiales, Grupo Emi resaltó que Giraldo fue una pieza clave en la evolución del negocio regional durante los últimos siete años.
La empresa aseguró que su liderazgo permitió fortalecer las capacidades comerciales, transformar los canales de atención y desarrollar una visión regional enfocada en las personas y en los clientes.
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«Con más de 20 años de experiencia en gestión comercial a nivel nacional y regional, Catalina asume este nuevo reto con el compromiso de seguir impulsando la innovación, el crecimiento sostenible y el impacto positivo que generamos cada día en las comunidades que servimos», destacó la organización.
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