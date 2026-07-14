Cambio en la alta dirección del Banco de Bogotá: renuncia José Antonio Wolff

La Junta Directiva del Banco de Bogotá aceptó la renuncia de José Antonio Wolff al cargo de vicepresidente de Producto y Estrategia Digital, un cambio que se produce en una de las áreas clave para la transformación tecnológica y la evolución de los servicios financieros de la entidad.
Lea también: La colombiana Catalina Giraldo asume la presidencia de Grupo Emi y el liderazgo de Falck en América Latina
La decisión fue adoptada durante una sesión de la Junta Directiva. El banco informó que comunicará oportunamente al mercado el nombre de la persona que asumirá la vicepresidencia, una vez concluya el proceso de selección.
La salida de Wolff representa un nuevo movimiento en la alta dirección de una de las principales entidades financieras del Grupo Aval, en un momento en el que el sector bancario continúa acelerando sus inversiones en digitalización, innovación y desarrollo de nuevos productos para responder a los cambios en el comportamiento de los clientes.
José Antonio Wolff se vinculó al Banco de Bogotá el 1 de diciembre de 2025 como vicepresidente de Producto y Estrategia Digital, con el objetivo de fortalecer la oferta digital de la entidad y acelerar sus procesos de innovación.
Al momento de su llegada, el banco destacó que el ejecutivo contaba con más de 20 años de experiencia en servicios financieros, transformación digital y tecnologías emergentes.
Su trayectoria profesional se ha caracterizado por liderar proyectos relacionados con la banca digital, los pagos embebidos (embedded finance) y el desarrollo de plataformas de innovación enfocadas en mejorar la experiencia de los clientes.
Puede interesarle: Mineros anuncia importante ampliación de recompra de acciones en Colombia y Canadá: estas son las condiciones
Precisamente, estas capacidades respondían a la estrategia del Banco de Bogotá de fortalecer sus canales digitales, ampliar su portafolio de soluciones tecnológicas y consolidar una oferta más competitiva en un mercado cada vez más orientado hacia los servicios financieros digitales.
Por ahora, el Banco de Bogotá no dio a conocer las razones de la renuncia ni precisó la fecha efectiva de la salida de Wolff.
La entidad únicamente informó que la Junta Directiva aceptó la dimisión y que el mercado será informado cuando se defina el nombramiento del nuevo vicepresidente de Producto y Estrategia Digital.