Claudia Álvarez Parra es la nueva gerente general de la comisionista de bolsa LarrainVial en Colombia

LarrainVial anunció cambios estratégicos en su alta dirección en Colombia, con el objetivo de robustecer su gobierno corporativo y empujar su rol en el desarrollo del mercado local y regional.
El primero de estos cambios es una renovación de la Gerencial General, que será asumida por Claudia Álvarez Parra, a partir del próximo 11 de febrero. Parra viene de ser gerente de Renta Fija de la firma comisionista chilena, que opera en el país.
Es economista de la Universidad Javeriana y cuenta con más de nueve años de trayectoria en la compañía. Al anunciarse su nombramiento, LarrainVial destacó que ha sido parte de su posicionamiento como un referente en deuda internacional y local en el país.
El mandato de Álvarez se centrará en profundizar la propuesta de valor regional, potenciar la innovación en productos financieros y mantener el crecimiento rentable de la operación en un entorno competitivo.
Proyección de LarrainVial en Colombia
La nueva gerente de LarrainVial en Colombia, Claudia Álvarez, firmó que asume su nueva posición “con el objetivo de potenciar nuestra capacidad de originación y distribución, manteniendo el sello de servicio que nos caracteriza”.
Dijo además que Colombia es una pieza clave en la estrategia regional de LarrainVial, por lo que “seguiremos invirtiendo en talento y tecnología para servir a nuestros clientes”.
Otro movimiento que fue anunciado por la firma comisionista es la llegada de María José Ramírez Botero como presidenta de su Junta Directiva.
Ramírez encabezó la apertura de la operación en el país en 2013, liderando LarrainVial Colombia durante más de una década. Desde esta nueva posición, Ramírez se enfocará en la estrategia de largo plazo, capitalizando su rol en la diversificación de ingresos que posicionó a la firma en negocios clave como mercado de capitales, administración y distribución de fondos y wealth management.
“La transición de María José hacia un rol de supervisión estratégica en el Directorio es un paso natural en el posicionamiento de nuestra operación en Colombia. Su gestión fue fundamental para construir la franquicia que tenemos hoy y estamos seguros de que en su nuevo rol ayudará a expandir la propuesta de valor para todos nuestros clientes”, señalaron desde la compañía.