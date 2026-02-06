Aris Mining recibió aprobación para cotizar en la Bolsa de Nueva York

Aris Mining dio un paso clave para llegar a la Bolsa de Nueva York. La compañía minera, que tiene operaciones de producción de oro en Colombia, recibió la aprobación para el traslado de sus acciones ordinarias.
La compañía indicó que seguirá cotizando en el mercado bursátil en Toronto (Canadá), pero tras su inclusión en la bolsa neoyorquina, cambiará de ‘ARMN’ a ‘ARIS’ en el mercado norteamericano.
Las acciones ordinarias de la compañía van a dejar de cotizar en el NYSE American después del 18 de febrero de 2026, pero estima que la negociación bajo el símbolo ‘ARIS’ comience en la apertura del mercado el 19 de febrero de 2026.
Destacado: Aris Mining actualizó al alza reservas y recursos minerales de su activo en Segovia
“Creemos que el traslado a la NYSE mejorará nuestra visibilidad entre los inversores institucionales de EE. UU. y del mundo, y reflejará mejor la creciente escala y calidad de nuestra cartera”, indicó Neil Woodyer, presidente y CEO de Aris Mining.
A lo que agregó que la empresa tiene un potencial de alcanzar una producción de oro de un millón de onzas en producción anual.
“Alinear nuestros símbolos comerciales de EE. UU. y Canadá bajo ‘ARIS’ fortalece aún más nuestra identidad corporativa en los mercados de capitales globales», concluyó Woodyer.