Aris Mining actualizó al alza reservas y recursos minerales de su activo en Segovia

Aris Mining señaló que sus recursos minerales aumentaron 7 %, llegando a 3,6 millones de onzas de oro, en comparación con 3,4 millones de onzas estimadas en 2024. Esto, mientras que los recursos inferidos también aumentaron 12 %, ubicándose en 2,9 millones de onzas, con lo cual la compañía señaló que ha habido éxitos en su operación de exploración de recursos mineros en Segovia, localizada en Antioquia, Colombia.
La organización apuntó que las reservas minerales probadas y probables también crecieron 12 %, ubicándose en 1,5 millones de onzas, frente a 1,3 millones que se estimaron en 2024.
Frente a esto, el CEO de la compañía, Neil Woodyer, manifestó que esto subraya la durabilidad y fortaleza del activo.
“Segovia continúa proporcionando una base sólida de producción de alto margen y creación de valor a largo plazo para Aris Mining”, manifestó.
Frente a los altos márgenes que registró el oro y al precio del metal en 2024, la compañía seleccionó un precio cercano a US$3.200 por onza para los recursos minerales y de US$2.800 para las reservas.
A lo que añadió que los recursos mineros en Segovia no son altamente sensibles a la volatilidad del oro, lo que, para la empresa, refleja la fortaleza del activo.
