Mineros logró producción récord de oro impulsada por desempeño en Nicaragua

Mineros informó este 7 de enero que logró una producción por encima de las expectativas, la cual estuvo impulsada, principalmente, por su desempeño en Nicaragua.
La compañía de extracción de oro produjo una cifra histórica de 20,667 onzas de oro equivalente (AuEq) en Nicaragua, y una total de 225,846 onzas de AuEq en el total de sus operaciones.
En Nicaragua hubo un mejor rendimiento de la planta de procesamiento y la priorización de minerales artesanales de mayor ley, lo cual se combinó con una producción estable de sus operaciones en Colombia.
“Este desempeño comienza a reflejar el impacto de múltiples iniciativas de mejoras operacionales, respaldadas por nuestro continuo enfoque en la eficiencia y la ejecución.” Seguimos confiando en nuestra capacidad de generar valor sostenible para los accionistas”, afirmó Daniel Henao, presidente de Mineros.
Así se comportaron las operaciones de Mineros en 2025
En concreto, Mineros reveló que en la Propiedad Aluvial de Nechí, la producción de 89,777 onzas de oro resulto en el límite superior de las estimaciones y aproximadamente un 9 % más alta que en 2024, lo que refleja una mejor disponibilidad de equipos, una mayor eficiencia operativa y una programación de producción optimizada.
En el país centroamericano, por su parte, la producción total de 131,879 onzas de oro sobrepasó la proyección y estableció un nuevo récord de producción mensual para las operaciones.
La firma dejó claro que las iniciativas en curso se centran en eliminar sistemáticamente los cuellos de botella de la planta para aumentar la capacidad y la eficiencia de los costos.
Es importante resaltar que Mineros -además de las operaciones ya establecidas en los dos países anteriormente mencionados- cuenta con una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región, incluyendo el Proyecto La Pepa en Chile.
Finalmente, la compañía con sede en Medellín anticipó que planea publicar sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre de 2025 y del año completo 2025 el miércoles 18 de febrero de 2026.
