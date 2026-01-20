Semillero Diverso: iniciativa de Bancolombia que impulsa acceso de personas con discapacidad a oportunidades laborales

Bancolombia anuncia la creación del Semillero Diverso, una iniciativa enfocada en el acceso a procesos de selección y vacantes a personas con discapacidad.
Según explicó la entidad bancaria, en el Semillero Diverso el talento es el factor principal de evaluación. Sumado a esto, Bancolombia realizó ajustes para incrementar la accesibilidad e identificó rutas y roles pensados específicamente para brindar oportunidades reales.
“En Bancolombia el bienestar es concebido como un motor de oportunidades. Por eso, la organización trabaja para que, a través de la diversidad, la equidad y la inclusión, las personas puedan impulsar libremente sus proyectos de vida, sin límites impuestos por estereotipos”, expresó Julián Mora, vicepresidente corporativo de Bancolombia.
Y es que, además de facilitar el acceso a las vacantes abiertas, la iniciativa de Bancolombia acompaña a los aspirantes durante su proceso.
En ese sentido, algunas ventajas del Semillero Diverso son:
- Proceso de selección más ágil: al estar registradas en el Semillero Diverso, las personas ya habrán adelantado algunas etapas del proceso de selección. Esto significa menos trámites y un camino más corto hacia el empleo.
- Prioridad en procesos de selección: el perfil será considerado con prioridad cuando se abran nuevas oportunidades laborales, lo que aumenta las posibilidades de ser contratado.
Cabe destacar que el programa está disponible inicialmente para personas interesadas ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y la experiencia requerida varía según el cargo. Cada oferta detalla los requisitos específicos.
Una de las condiciones fundamentales es contar con un certificado de discapacidad vigente emitido por una entidad autorizada, lo cual permite asegurar la pertinencia y adaptación del proceso a cada participante.
Actualmente, el portal de empleo de Bancolombia publica vacantes específicas asociadas al semillero, incluyendo cargos como:
- Analista de Servicios para los Clientes
- Analista de Crédito Empresarial
- Analítico/a
- Ingeniero/a de Software
- Direccionador/a
- Asesor/a de Servicios
- Auxiliar de Departamento
Estas posiciones están dirigidas exclusivamente al talento diverso y cuentan con fechas recientes de publicación.
También es importante anotar que las personas interesadas pueden consultar y postularse en cualquier momento: el Semillero Diverso es permanente y las vacantes están en constante actualización.
Los interesados en conocer más detalles de la iniciativa de Bancolombia, este miércoles 21 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. se realizará un webinar. Cualquier persona puede registrarse y conectarse haciendo clic en el enlace.
Por otra parte, pueden consultar más información en el sitio web del Semillero Diverso: empleo.grupobancolombia.com/bancolombia/go/DEI_Bancolombia/9869300/.