Colombianos podrán recibir remesas desde Perú en su cuenta de Nequi gracias a importante alianza

Dos de las billeteras digitales más importantes de la región, por su tamaño y relevancia, acaban de sellar una importante alianza que facilitará a los colombianos recibir dinero desde Perú.
Mientras que en Colombia Nequi es la billetera de mayor penetración, con más de 27 millones de usuarios, en Perú existe Yape, que pertenece al BCP (Banco de Crédito de Perú, parte del Grupo Credicorp), la entidad bancaria más importante de ese país.
Estas dos billeteras habilitaron la posibilidad de hacer envió directo de dinero desde Perú hacia Colombia, a través de Nequi. Esta opción amplia la alianza entre los dos bancos, que ya permitía la recepción de recursos en cuentas Bancolombia, como explicó Mauricio Ríos, líder de envío de remesas de Yape.
“Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”, dijo.
Tamaño de las remesas desde Perú
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, al año, se envían poco más de $550.000 millones a Colombia, representadas en más de 450.000 operaciones, lo que evidencia el potencial del nuevo servicio.
En relación con las condiciones de esta alianza, desde Yape se explicó que habrá límites definidos para garantizar seguridad y control: Por cada transacción se podrá enviar aproximadamente $3,3 millones, mientras que al día el tope será de $3,8 millones. Mensualmente, el límite de dinero que se podrá enviar desde Yape a Nequi es de cerca de $13,3 millones.
El servicio está disponible para usuarios de Yape o del BCP con DNI vigente, mientras que los beneficiarios deben contar con una cuenta activa en Nequi.
Rentabilidad y crédito, otras apuestas de Nequi en 2026
Como parte de la conversación con Valora Analitik, María del Pilar Correa, Chief Product Officer del neobanco, fue consultada precisamente sobre los pagos inmediatos, al menos en Colombia.
La ejecutiva expresó que “apoyamos esa interoperabilidad desde el inicio y nosotros en Bre-B hoy somos el principal receptor. Más o menos un 70 % o 75 % de los flujos que se mueven vienen a Nequi”.
Correa también mencionó cómo ven la competencia en productos que generan rentabilidades en Colombia: “La mayoría de nuestros usuarios no tienen excesos de liquidez, entonces hay que hacer productos sencillos, pero también sabemos que tenemos unos usuarios un poco más sofisticados que, si no tienen esos productos en equity, los va a buscar en otro lado”.
En relación con sus metas de colocación de créditos, Nequi espera crecimientos por encima del 50 %: “Es una estimación alta porque tenemos 27 millones de personas en Nequi y 700.000 con crédito”.
“Creemos que todavía podemos seguir llegando otras personas en la media en que sigamos mejorando nuestros modelos, con la información que tenemos de las personas, podemos seguir creciendo en crédito”, añadió.
En los planes de Nequi también se ve la posibilidad de ofrecer alternativas a los pagos, para que las personas puedan gestionar desde la app para que se pueda normalizar y no caigan en mora.