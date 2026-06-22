Binance Research, el brazo de investigación de mercado del mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha publicado recientemente un nuevo análisis de mercado titulado «Stock Market That Never Sleeps«. El informe examina la expansión estructural del mercado de activos tokenizados del mundo real, cómo está llegando a inversores que anteriormente estaban excluidos del acceso a los mercados de renta variable global, y qué revelan los datos sobre el descubrimiento de precios en un entorno de negociación 24/7.
Según Binance Research, el mercado de RWA tokenizados superó los US$10.000 millones en capitalización total de mercado en 2026 a nivel mundial, multiplicándose por diez desde menos de US$1.000 millones a principios de 2024. El volumen negociado semanal promedió US$735 millones en 2026, y la clase de activos demostró capacidad para flujos a escala institucional cuando el volumen semanal alcanzó un máximo de casi US$20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025. A pesar del ritmo de crecimiento, la capitalización actual sigue representando una tasa de penetración inferior al 0,01 % del valor total direccionable. Aun así, Binance Research proyecta que la capitalización podría crecer hasta entre 203.000 millones de dólares con una penetración conservadora y US$6,78 billones con una tasa de penetración del 4 %.
El análisis también revela datos de la plataforma Binance. Se informó que aproximadamente el 80 % de la actividad de negociación de acciones tokenizadas en Binance a nivel global proviene de usuarios en mercados emergentes. Esta cifra refleja una demanda genuina no satisfecha, más que un interés especulativo. Al operar con renta variable tokenizada directamente con stablecoins, estos usuarios evitan una comisión media de salida del 3,6 % y aproximadamente US$40 en costos fijos relacionados con SWIFT por transacción, eliminando barreras que históricamente han hecho prohibitivo el acceso a los mercados de renta variable global para los inversores fuera de los principales centros financieros.
Binance Research también encontró que el 93 % de todas las operaciones de bStock implican una cantidad inferior a una unidad, con un tamaño medio de transacción de US$18,81 frente a un precio medio de bStock de aproximadamente US$680. La escala de la actividad fraccionaria apunta a un modelo de participación fundamentalmente diferente, en el que la exposición a renta variable de alto valor ya no requiere comprometer cientos de dólares en una sola unidad.
El informe también destacó un dato notable sobre el descubrimiento de precios. SPCXB, el equivalente tokenizado de SPCX, cotizó de forma continua durante una ventana de 65,5 horas de fin de semana mientras los mercados regulados estaban cerrados.
Para la apertura del lunes, SPCXB había marcado de forma independiente el mismo movimiento del +6,5 % al que SPCX abrió con gap, convergiendo ambas referencias hasta situarse a 9 puntos básicos de diferencia en el momento en que regresó la liquidez cotizada. Según Binance Research, esto validó que los mercados on-chain pueden realizar un verdadero descubrimiento de precios fuera del horario tradicional de los mercados.
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En el informe, Binance Research señala: «Las acciones tokenizadas no se limitan a replicar el acceso existente. Lo reestructuran, permitiendo a los usuarios participar en los mercados de renta variable global con stablecoins, en sus propios términos, sin la carga de los intermediarios financieros tradicionales.»
El informe completo, «Stock Market That Never Sleeps», ya está disponible en Binance Research. Y si quiere conocer más del mundo cripto y las diferentes opciones de inversión con Binance visite el siguiente enlace.