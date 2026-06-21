Colombia debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un marcador de 3-1 en su encuentro frente a Uzbekistán. Con esta victoria, la fiebre futbolística comienza a sentirse cada vez con más fuerza.
Y es que la emoción que se respira durante esta temporada no solo se traslada a los corazones de los aficionados, sino también a sus bolsillos. El problema es que esta vez la fiesta del fútbol llega con una presión adicional: el aumento en la tasa de usura.
Este indicador, que mide cuánto paga el usuario por las compras que hace con la tarjeta de crédito, se incrementó en junio. La cifra pasó del 28,17 % del mes anterior a un 28,79 % efectivo anual.
A ese panorama se suma lo que están destinando los hogares al pago de deudas. De acuerdo con información del Banco de la República, los colombianos ya destinan cerca de $30 de cada $100 de sus ingresos a estas obligaciones, carga que sigue aumentando desde el año pasado.
De acuerdo con Óscar Villarruel, consultor de la firma Crowe Co, “el descuadre no ocurre el día del partido, sino cuando llega el extracto. El riesgo es convertir una emoción de 90 minutos en una obligación que se pagará durante varios meses”.
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Los riesgos que están en la cancha
El experto señala que el desafío no radica en comprar, sino en financiar las con la tarjeta de crédito sin hacer bien las cuentas. En especial, teniendo en cuenta que el consumo se dispara en época de Mundial.
“Con la tasa de usura de junio, una compra de $2 millones diferida a 24 meses puede terminar costando cerca de $2,57 millones. Es decir, el comprador pagaría alrededor de $575.000 adicionales solo en intereses, casi 29% más que el precio inicial. Por eso, la recomendación no es mirar únicamente la cuota, sino el total que se pagará al final”, menciona.
Algunos de los desembolsos más frecuentes durante la temporada no solo están asociados a tecnología, como televisores o equipos de sonido, sino también a consumos cotidianos como domicilios, bebidas y transporte.
Según explica Villarruel, si bien estos pueden parecer gastos menores, repetidos en fechas como el 17, 23 y 27 de junio, cuando están programados los primeros partidos de la Selección Colombia en el Mundial, pueden llegar a pesar tanto como una cuota adicional de la tarjeta de crédito.
“La fórmula para no dañar el bolsillo es sencilla: poner un tope por partido y cumplirlo; pagar de contado cuando sea posible; si se usa crédito, elegir el plazo más corto; revisar si la promoción realmente no tiene intereses, seguros, cargos escondidos o cuotas de manejo; y separar la prima entre obligaciones, ahorro y una porción definida para celebración”, menciona.
De la misma manera, recomienda comprar después de la fecha de corte de la tarjeta, porque eso puede dar más días para pagar sin generar intereses, siempre que se cubra el total en la siguiente fecha de pago.
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