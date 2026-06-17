Amazon tendrá nueva jornada de descuentos en Colombia: ofertas del 50 % y envíos gratuitos

Los ciudadanos en Colombia tendrán una nueva oportunidad para realizar compras con descuentos durante la edición 2026 de Prime Day, la jornada promocional organizada por Amazon que se llevará a cabo entre el 23 y el 26 de junio.
Durante cuatro días, los usuarios suscritos al servicio Amazon Prime podrán acceder a cientos de ofertas en diferentes categorías, con rebajas que, según la compañía, alcanzarán hasta el 50 % en productos seleccionados.
La campaña incluirá promociones en más de 35 categorías, abarcando artículos de tecnología, hogar, cocina, moda, belleza, entretenimiento y productos relacionados con el regreso a clases y actividades laborales del segundo semestre del año. La iniciativa busca ampliar las opciones de compra para los usuarios que buscan adquirir productos con precios reducidos y beneficios adicionales en los envíos internacionales.
Uno de los aspectos más relevantes para los compradores colombianos es que podrán acceder a envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos sin necesidad de cumplir con un monto mínimo de compra. Este beneficio permitirá adquirir una amplia variedad de productos disponibles en el catálogo de Amazon sin costos adicionales por transporte en los artículos elegibles.
¿Qué productos tendrán descuentos en el Prime Day?
En tecnología, las promociones abarcarán computadores portátiles y de escritorio, televisores, audífonos, relojes inteligentes, consolas de videojuegos, dispositivos para entretenimiento en el hogar y equipos orientados a la productividad. La compañía también anunció descuentos en accesorios tecnológicos y productos de uso cotidiano.
Por su parte, la categoría de hogar y cocina contará con rebajas de hasta el 40 % en electrodomésticos, cafeteras, procesadores de alimentos, utensilios de cocina, artículos para mascotas y productos destinados al mantenimiento y cuidado del hogar.
La oferta comercial también incluirá descuentos de hasta el 45 % en ropa, calzado y accesorios. En la sección de belleza y cuidado personal estarán disponibles promociones en productos de higiene, bienestar y artículos de uso frecuente.
Como parte de las novedades de esta edición, Amazon informó que renovará parte de sus promociones tres veces al día. Esta estrategia permitirá que los usuarios encuentren nuevas ofertas a lo largo de la jornada y tengan acceso a inventarios que se actualizarán de manera constante durante el evento.
Además de las actividades digitales, la empresa desarrollará una experiencia presencial en Bogotá entre el 17 y el 27 de junio. Durante este periodo, los asistentes podrán participar en dinámicas interactivas, actividades promocionales y concursos en los que se entregarán tarjetas de regalo como incentivo para los participantes.