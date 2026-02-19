El uso de canales digitales de compra en Colombia se ha convertido en un hábito estructural. Tan solo en el tercer trimestre del 2025, el mercado de ventas en línea reportó un crecimiento del 3,3 %, alcanzando los $26,78 billones.
De acuerdo con un informe presentado por la agencia BlackSip, en 2025 esa aceleración se vio impulsada por factores como la incursión del sistema de pagos inmediatos Bre-B, así como la exigencia de mayor logística urbana.
Las apps predilectas
El reporte también evidencia la reconfiguración del tablero con la entrada de nuevos jugadores como Temu, que están haciendo competencia a plataformas como Amazon y Mercado Libre en términos de tráfico y ventas.
En materia de frecuencia de compra, el gigante asiático se lleva la delantera. El análisis señala que, con una diferencia de casi 11 puntos porcentuales, el ascenso de Temu (48 %) con su modelo ‘gamified shopping’ marca el fin del dominio de Mercado Libre (37 %) en la mente del consumidor.
En cuanto al flujo de usuarios, los datos muestran que Mercado Libre se mantiene como el comercio electrónico predilecto, con 38,2 millones de visitas mensuales. A este le siguen Temu (24,8 millones), Amazon (22,4 millones) y Éxito (10,3 millones).
Para dimensionar mejor el impacto, la operación de Temu alcanza un volumen estimado de 100.000 envíos diarios. Esta cifra ejerce una presión sin precedentes sobre la logística de última milla y las aduanas nacionales, redefiniendo las expectativas de costo de envío para el consumidor local.
BlackSip, además, señala que los gigantes locales enfrentan un riesgo de irrelevancia en el canal digital frente a otros jugadores que se han sumado al tablero.
Para ejemplificar mejor el terreno que han ganado, los datos muestran que plataformas como Temu han reportado una aceleración cercana al 48 %, es decir, más de 16 puntos por encima de comercios como Éxito (32 %), Alkosto (29 %) y Homecenter (26 %).
¿Cómo les llegan al público?
De acuerdo con el informe, la búsqueda tradicional está perdiendo relevancia. Cerca del 61 % de los consumidores inicia su viaje de compras en redes sociales.
“El consumidor ya no ‘busca’ productos activamente; los algoritmos de recomendación permiten que los ‘productos’ encuentren al consumidor”, señala el reporte.
Otros canales directos incluyen las tiendas online (53 %), las páginas de las marcas (41 %) y los motores de búsqueda (37 %).
El reporte también destaca al video corto como el mejor generador de ‘engagement’. En ese sentido, las reseñas se han convertido en uno de los principales motores de conversación y TikTok en la plataforma idónea para capturar la atención de los usuarios.
Por otro lado, el crecimiento del comercio electrónico ha generado mayor presión sobre la logística de última milla, centrando los desafíos del sector en la inmediatez y en la geografía fragmentada. En ese sentido, el informe recomienda evaluar alianzas logísticas o de marketplace para integrar inventario internacional y evitar la presión por regulaciones aduaneras.
