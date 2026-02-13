En todo 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 11,7 % en Colombia respecto al año anterior. Sin embargo, en el mismo periodo, la industria manufacturera aumentó su producción en un 1,9 %, de acuerdo con las cifras reveladas por el DANE.
Aunque ambos sectores lograron consolidar una senda de crecimiento, la diferencia en sus resultados es significativa, en medio del dinamismo del consumo en los hogares colombianos.
En el caso del comercio, todas las líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, aunque las más destacadas fueron equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico (49,3 %) y otros vehículos automotores y motocicletas (25,6 %).
En consecuencia, las empresas de este sector contrataron 0,6 % más personal que en 2024, principalmente empleos permanentes (+2,1 %). Sin embargo, al mismo tiempo, cayó la empleabilidad de los trabajadores temporales directos (-1,7 %) o a través de terceros (-3,8 %) y de aprendices (-6,1 %).
Solo en diciembre, un mes que tradicionalmente impulsa el sector, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11 % y el personal ocupado creció 2,4 % en relación con el mismo mes de 2024. Esta tendencia se vio en todas las líneas de mercancías.
Además, excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 13,1 %.
Industria alcanzó balance positivo
La producción de la industria manufacturera creció un 1,9 % en todo 2025 gracias al buen desempeño de 21 actividades, entre las cuales destacaron la fabricación que otros tipos de transporte (33,8 %) y la trilla de café (29,9 %), según las estadísticas del DANE.
De hecho, en nueve meses de 2025 se reportaron crecimientos de entre menos del 1 % (septiembre) y el 6 % (julio) y en los tres meses restantes las variaciones fueron negativas hasta en un -3,1 % (abril).
Además, el año pasado, las ventas reales aumentaron un 1,8 %, a pesar de las caídas observadas en febrero, abril, noviembre y diciembre, y el personal ocupado creció en 0,5 %.
Sin embargo, solo en diciembre, la producción real de la industria manufacturera cayó el 0,6 %, debido a que, de 39 actividades representadas por la encuesta, 24 registraron variaciones negativas, lideradas por la fabricación de productos de caucho (-15,6 %) y la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (-13,4 %).
Respecto a las ventas reales, estas presentaron una variación del -0,3 %. A pesar de estos resultados, el número de trabajadores aumentó el 0,7 %.
—