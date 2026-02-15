Lanzan en Colombia la primera plataforma especializada en locales comerciales

Lanzaron oficialmente www.localescomerciales.co, una plataforma digital creada exclusivamente para la búsqueda y comercialización de locales comerciales en Colombia. Esto, con el fin de apoyar a marcas, emprendedores e inversionistas a conseguir los locales estratégicos para su negocio.
Y es que aunque existen portales inmobiliarios consolidados, la oferta de locales comerciales suele encontrarse dispersa en plataformas diseñadas para múltiples tipos de inmuebles, sin distinguir las particularidades propias del uso comercial.
Destacado: La lucha contra el ‘gota a gota’: Secretaría de Desarrollo Económico y Monet han desembolsado $4.200 millones a negocios locales
“Los locales comerciales requieren una lectura distinta al mercado residencial o de oficinas. No se trata solo de metraje o precio: variables como ubicación, entorno, mix comercial y perfil del consumidor son determinantes para el éxito de un negocio”, señaló Mónica Lombana, directora general de la plataforma.
A diferencia de otros portales inmobiliarios, Localescomerciales.co no mezcla vivienda, oficinas u otros activos. Cada espacio se presenta con información orientada a su uso comercial, su tipo de ubicación y su entorno, facilitando la comparación para marcas y comerciantes que requieren criterios distintos a los del mercado residencial.
La plataforma está dirigida a marcas en expansión, emprendedores, comerciantes, inversionistas, operadores de centros comerciales, inmobiliarias, propietarios de locales y fondos de inversión. Su propósito es facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de locales comerciales, entendidos como un activo estratégico dentro del ecosistema económico del país.
Como complemento, integra oferta de locales tanto en centros comerciales como en calle, ubicados en zonas de alto tráfico y en proyectos comerciales nuevos, con presencia en las principales ciudades y corredores comerciales estratégicos de Colombia, así como en ciudades intermedias con crecimiento sostenido del consumo.
Su equipo está conformado por profesionales con experiencia específica en el sector de locales comerciales y retail, incluyendo arquitectos, y maneja el lenguaje técnico propio del mercado, como GLA, tenant mix, KVA, llave en mano y capex, entre otros.
Además, acompaña a los clientes durante todo el proceso, desde la identificación de opciones hasta la negociación y cierre del contrato, asegurando que cada interesado pueda concretar un local que se ajuste a sus necesidades y objetivos comerciales.
En esta primera etapa, la plataforma se enfoca en la publicación, descripción y gestión de la oferta de locales, así como en la conexión entre interesados y propietarios u operadores.