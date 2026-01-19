La lucha contra el ‘gota a gota’: Secretaría de Desarrollo Económico y Monet han desembolsado $4.200 millones a negocios locales

La Alcaldía de Bogotá presentó el balance del primer año de la estrategia “Ciérrale la llave al gota a gota”, con la que busca reducir el uso de créditos informales.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), 22.859 personas se han inscrito en el programa desde su creación hasta el 31 de agosto de 2025.
De ellas, 6.565 recibieron desembolsos por un total de $4.227 millones, recursos destinados a fortalecer negocios de escala micro y familiar.
La titular de la secretaría, María del Pilar López, destacó que la estrategia ha permitido abrir alternativas seguras para miles de negocios: “Este trabajo ha permitido cerrar el paso al crédito informal y abrir oportunidades reales para que los emprendedores crezcan con tranquilidad. Seguiremos fortaleciendo la estrategia para que más negocios en Bogotá accedan a capital seguro, promuevan su formalización y construyan un futuro más estable”, afirmó.
Microcréditos para población excluida del sistema financiero
La iniciativa cuenta con el apoyo de Monet, plataforma especializada en microcréditos digitales, que reportó más de 50.000 créditos otorgados en un año a más de 6.000 micronegocios y comerciantes informales de Bogotá.
Según Miguel Londoño Gómez, gerente de operaciones de Monet, la alianza ha permitido llegar a población que dependía del crédito informal: “Hemos desembolsado más de $4.000 millones a emprendedores y microempresarios que en su mayoría estaban en la informalidad. Hemos llegado a personas que estaban en manos de las cadenas de ‘goteros’ y mejoramos sus alternativas económicas con más de 25.000 reportes positivos a las centrales de riesgo”, señaló.
Los créditos están dirigidos a mayores de edad con ingresos mínimos de un $1 millón y cuentan con requisitos básicos: tener cuenta bancaria, Nequi o Daviplata.
La estrategia también incluye migrantes venezolanos sin historial crediticio y personas reportadas en centrales de riesgo. El plazo de pago es de 30 días y los montos van desde $50.000 hasta $500.000.
De acuerdo con Monet, el 71 % de sus créditos se entrega a personas sin historial crediticio o reportadas, mientras que el 40 % se ha destinado a mujeres. La fintech cobra una comisión fija de $8.403, en lugar de intereses, y reporta que su cartera a 90 días se ubica en –5 %, con usuarios recurrentes catalogados inicialmente como “de alto riesgo” pero con buen comportamiento de pago.
Cómo acceder
Quienes quieran solicitar microcréditos pueden hacerlo mediante tres canales oficiales:
• Web SDDE: www.desarrolloeconomico.gov.co/gota-a-gota
• App Monet: app.monet.com.co/app/register-alcaldiabogota
• WhatsApp: +57 323 322 7471 (palabra clave: “Créditos Bogotá”)
La entidad anunció que en 2026 buscará nuevos aliados y mayor cobertura territorial en las 20 localidades de Bogotá.