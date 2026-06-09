Nuevo celular en Colombia que crea escenas cinematográficas a partir de fotos; tiene potente IA y buen precio

HONOR anunció la llegada a Colombia del nuevo HONOR 600, un teléfono inteligente que incorpora herramientas de inteligencia artificial para la creación y edición de contenido audiovisual.
Una de sus principales novedades es la función IA Image to Video 2.0, que permite convertir imágenes estáticas en videos cortos utilizando instrucciones de texto. El sistema admite entre una y tres fotografías para generar secuencias animadas directamente desde el dispositivo.
El equipo también incluye un sistema de edición basado en inteligencia artificial que permite realizar cambios en fotografías mediante comandos de lenguaje natural, como eliminar objetos o modificar elementos de una escena.
Cámara de 200 MP y batería de 7.000 mAh
En fotografía, el HONOR 600 incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles con sensor de 1/1,4 pulgadas, acompañada por una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 50 MP. El dispositivo también incluye funciones de inteligencia artificial para fotografía nocturna y zoom.
Por otro lado, el teléfono integra una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 80W y carga inversa por cable de 27W. Según la compañía, el sistema está diseñado para optimizar el consumo energético mediante algoritmos de inteligencia artificial.
La pantalla es de 6,57 pulgadas, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y puede alcanzar hasta 8.000 nits de brillo máximo.
Además, el HONOR 600 incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4, almacenamiento de 512 GB y memoria RAM de 8 GB ampliable mediante memoria virtual. También cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K de resistencia al agua y al polvo.
El HONOR 600 estará disponible en Colombia con una configuración de 512 GB de almacenamiento y memoria RAM de 8+16 GB. El precio base anunciado para el mercado colombiano es de $3.399.000 y estará disponible en cadenas como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella.