Marca china Honor trae a Colombia el celular con la mayor capacidad de batería

La marca china Honor presentó en Colombia su nuevo teléfono celular de la serie Magic con varios temas diferenciadores como una batería de más alta capacidad y un récord en resistencia a golpes e impactos.
Se trata del teléfono Honor Magic8 Lite que viene al país con batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, siendo la más grande y densa de su categoría.
Permite una autonomía prolongada que reduce la dependencia constante del cargador o de baterías portátiles.
El dispositivo, además, puede operar en temperaturas extremas, desde -30 °C hasta 55 °C y está respaldado por algoritmos propios de salud de batería que garantizan hasta seis años de durabilidad sin que el usuario identifique un desgaste en su dispositivo en materia energética.
Este modelo que se consigue desde hoy en Colombia cuenta con un modo de ultra ahorro que permite tener llamadas por más de 60 minutos con solo 2 % de batería restante. A esto se suma la compatibilidad con el sistema SuperCharge de 66W y la función de carga inversa de 7,5W por cable, que habilita compartir energía con otros dispositivos.
Más resistente entre celulares en Colombia
El Magic8 Lite de la marca Honor contiene una arquitectura de protección compuesta por una estructura de seis capas que trabaja junto con la tecnología Anti-Drop y Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0 que incorpora materiales como fluido no newtoniano flexible y microespacios internos que funcionan como “airbags” microscópicos, capaces de endurecerse al momento del impacto para dispersar la energía antes de que llegue a los componentes críticos.
El dispositivo integra Corning Gorilla Glass Victus2, incrementando la resistencia de la pantalla en un 30 % frente a impactos y superficies rugosas. Esta combinación permite soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre materiales como mármol, asfalto o adoquín.
Cuenta además con doble validación internacional gracias a la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS y la Certificación de Fiabilidad Integral 5 Estrellas de SGS que garantiza la resistencia a las caídas, agua y polvo bajo pruebas de estrés prolongadas.
A esto se suman las certificaciones IP69K e IP68, que garantizan protección frente a chorros de agua a alta presión y temperatura, así como inmersiones profundas.
Fotografía y edición inteligente con IA
El sistema de cámara principal Ultra-Sensing de 108 MP integra un sensor de 1/1.67” con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, certificada bajo el estándar CIPA nivel 5.0. Esto permite fotografías nocturnas más nítidas y videos estables sin necesidad de trípode.
Finalmente, trae una suite de herramientas de IA generativa, entre ellas ‘Borrador con IA’, ‘Recorte con IA’, ‘Expansión de imágenes’, ‘Retoque de rostro’, ‘Ojos abiertos para fotos grupales’ y ‘Quitar reflejos’, facilitando la edición avanzada directamente desde el dispositivo.
Este dispositivo, disponible en los colores verde esmeralda (exclusivo para América Latina), negro medianoche y dorado amanecer, podrá adquirirse en los canales de venta de Claro, Alkosto, Falabella y Movistar, con un precio base de $2.299.000, en una versión con 8+8GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento.
El Magic 8 Lite estará disponible en los puntos de venta con promociones especiales de lanzamiento.
En el operador móvil Claro todas las unidades incluyen Honor Magic 8 Lite sumado a un reloj inteligente Watch 2i y un parlante.
En Alkosto y Ktronix, los usuarios encontrarán el celular más el reloj Watch 2i + obsequio de lanzamiento (audífonos Honor X7e), con unidades limitadas.
En Alkomprar, Movistar, Tigo y Falabella, la promoción incluye el Honor Magic 8 Lite y el Honor Watch 2i. Además, el dispositivo también está disponible en Mercado Libre, ampliando las opciones de compra en todas las regiones del país.